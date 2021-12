Wismar

„Wenn ich Geld hätte, dann würde ich es meiner Mama geben.“ Ein Satz, der wirklich zu Herzen geht – geschrieben von einer Zweitklässlerin, die sich mit einem Brief an die Redaktion wandte.

Von einer Freundin ihrer Mama hat sie gehört, dass die OSTSEE-ZEITUNG mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Geld unter anderem für die Tafel sammelt.

„Ich wollte euch schreiben, dass Mama von dort auch Essen bekommt“, begründet die Achtjährige. „Ich habe extra sauber geschrieben, aber Mama hat gesagt, dass da Fehler drin sind. Das macht doch nichts, oder?“

Die Aktion „Helfen bringt Freude“ gibt es bereits seit 1991. Quelle: OZ

Am Ende landeten folgende Zeilen auf einem karierten Blatt Papier: „Wir kriegen auch Essen von der Tafel. Meine Mama und ich freuen uns, dass die Leute da so nett sind. Meine Brüder und meine Schwester freuen sich auch. Manchmal ist etwas Schönes drin, was Mama nicht kaufen kann. Sie hat leider keine Arbeit. Wenn ich Geld hätte, dann würde ich ihr das geben.“

„Ich habe mein Leben anders geplant“

Selbst ihre Mama ist von dem letzten Satz gerührt und nimmt ihre Tochter in den Arm. Den Namen darf die OZ nicht schreiben. Und auch kein Foto veröffentlichen, selbst wenn die Autorin des Briefes das gern hätte und ihre Mama regelrecht anbettelt. „Dann sehen mich alle in der Zeitung“, meint sie.

Aber genau das möchte ihre Mama ja nicht. „Es ist mir schon unangenehm, dass Sie mich jetzt hier so sehen“, sagt sie zur Reporterin. Sie versucht, einen Fleck auf ihrem Shirt zu verdecken – eine Hinterlassenschaft ihres Jüngsten. Ihr rollt eine Träne über ihre Wange. Die Tochter nimmt ihre Mama in den Arm und gibt ihr einen Kuss auf die nasse Wange. „Das schmeckt salzig“, sagt sie und lacht.

Und auch Mama huscht jetzt ein Lächeln übers Gesicht. Sie richtet einen leeren Blick auf den Küchentisch. „Glauben Sie mir, ich habe mein Leben eigentlich anders geplant. Ich wünschte, ich wäre auf die Hilfe der Tafel nicht angewiesen.“

Das ist sie seit zwei Jahren. Ihr Mann hat einen Job als Lkw-Fahrer, ist aber die Woche über kaum zu Hause. Ihren Job hat sie nach der Geburt des Jüngsten nicht wieder antreten können. In Schichten arbeiten, mit vier Kindern und in der Woche so gut wie ohne Mann als Unterstützung an der Seite – undenkbar.

Ihre Mutter hat der Familie oft geholfen – als Betreuerin der Kinder, wenn sie selbst zum Amt musste, und finanziell. „Das ist ihr jetzt nicht mehr möglich, sie verdient ja selber nicht so viel. Aber sie hilft mir oft im Haushalt“, sagt sie. „Und wir spielen immer zusammen“, ergänzt ihre kleine Tochter.

„Es werden immer mehr Menschen“

„Es werden immer mehr Menschen, die auf uns angewiesen sind“, bestätigt Wismars Tafel-Chef Detlef Lohne. „Alles wird teurer und auch die Energiepreise steigen. Es werden noch mehr werden“, blickt er voraus. Der Verein versorgt derzeit mehr als 300 Menschen mit Lebensmitteln. „Dahinter stehen ihre Familien“, so Lohne.

Mitunter leben drei oder vier Kinder mit im Haushalt. Mit entsprechender Bescheinigung vom Amt dürfen sich die Familien alle zwei Wochen ihre gepackten Tüten am Holzdamm abholen. Geöffnet ist montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr. Die Tafel hat drei Kühlfahrzeuge im Einsatz. Die Ware wird aus Selmsdorf, Schönberg, Boltenhagen, Klütz und dem näheren Umkreis von Wismar geholt.

Von den Spenden sollen unter anderem haltbare Lebensmittel wie Reis und Nudeln gekauft werden, um sie in der Ausgabestelle vorrätig zu halten. Außerdem sollen damit die Reparaturkosten eines in die Jahre gekommenen Kühlfahrzeugs gestemmt werden.

Als zweites Projekt unterstützt die OZ den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wismar. Der Verein bietet ambulant Erziehungsbeistand, Hilfe für junge Volljährige und sozialpädagogische Familienhilfe. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte, die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer erfahren.

Mit den Spenden aus der OZ-Weihnachtsaktion sollen unter anderem Bastelmaterialien angeschafft, der Fahrdienst für Familien unterstützt und neue Möbel für den Elterntreff angeschafft werden.

Wer die Tafel oder den Verein unterstützen möchte, kann einen selbst gewählten Betrag auf die eingerichteten Konten überweisen. Mit der Überweisung willigt der Spender ein, dass auch der Name in der Presse veröffentlicht wird. Wer damit nicht einverstanden ist, sollte es mit der Überweisung vermerken.

Im Servicecenter der OZ in der Mecklenburger Straße 11 ist zudem eine Spendenbox aufgestellt. Bisher sind dort 175 Euro eingegangen. 25 Euro davon kommen von der Rentnerin Magrit Jahn. „Ich spende schon mehrere Jahre für die Weihnachtsaktion“, erklärt sie. „Ich konnte nicht in den Urlaub fahren und meine Geburtstage nicht feiern“, ergänzt sie. Dann verteile sie das dafür vorgesehene Geld auf Menschen, die es brauchen, meint sie.

Vielen Dank – auch an die vielen anderen Spender, die im Servicecenter vorbeischauten, aber anonym bleiben wollten.

