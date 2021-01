Wismar

Das neue Jahr ist da – Zeit, die Weihnachtsbäume wieder nach draußen zu bringen. Der Wismarer Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb sammelt in den ersten Januar-Wochen wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Dabei ist zu beachten, dass der gesamte Schmuck entfernt werden muss. Die Bäume werden kompostiert und dürfen daher keinerlei Fremdstoffe enthalten. Wenn der Baum zum besseren Transport verschnürt werden sollte, sollte Paketschnur oder Sisal verwendet werden. Denn diese Materialien können mit in die Kompostierung.

Wichtig ist: Die Bäume frühestens am Abend vor der Abholung nach draußen an den Straßenrand stellen! Mieter in Wendorf, Friedenshof I und II und Kagenmarkt legen ihre Bäume an den Stellplätzen für die Restmülltonnen ab. Es dürfen nur komplette Bäume zur Abholung bereit gestellt werden, einzelne Äste und Zweige werden nicht mitgenommen.

Hier die Termine und Bereiche:

Am 6. und 18. Januar erfolgt die Abholung in der Innenstadt, am Alter Hafen, in Wismar-Süd, Kluß, Gröningsgarten, im Wohngebiet Klußer Damm, Platter Kamp, Schwanenweg, Schwarzkopfenhof, Redentin, Hoher Damm, Am Daumoor, Müggenburger Weg, Müggenburg, Ziegelstraße und Rothentor.

Am 8. und 19. Januar sind Wendorf, das Wohngebiet Seebad Wendorf, das Musikerviertel, Am Lembkenhof, Schwedenstein, Am Köppernitztal, Wendorfer Weg, Burgwall, Weidendamm, Am Salzhaff, Friedrich-Teschen-Straße, Lübsche Straße vom Kreisverkehr bis Ortsausgang und Am Schwanzenbusch an der Reihe.

Am 13. und 20. Januar kommen die Tannenbaum-Abholer zum Friedenshof I und II, in die Bürgermeister-Haupt-Straße, nach Dammhusen und in die Gartenstadt, am 14. und 21. Januar nach Dargetzow, zum Kagenmarkt, Zuckerring, Philosophenweg, zur Poeler Straße, Rabenstraße, Am Torney, in den Flöter Weg und Groß Flöte.

Die letzten Termine sind am 15. und 22. Januar – mit Ostseeblick, Zierower Weg, Hoben, Wohngebiet zum Walfisch, An der Lübschen Burg, Zum Festplatz, Wohn- und Mischgebiet An der Lübschen Burg, Wohnen am Tierpark und Wohnpark am Köppernitztal.

Sollten es Fragen geben, wenden Sie sich an die Einsatzleitung unter der Telefonnummer 03841/ 749 201 oder -205.

