Karow

Das Haus und Grundstück von Sebastian Förster und Melanie Lecke sowie den beiden Söhnen Robin und Ron in Karow sorgen jeden Abend für eine besonders schöne vorweihnachtliche Stimmung.

Schneeflocke und Straßenlaterne

Mit viel Liebe zum Detail hat die Familie LED-Lichterketten verteilt. Eingangstreppe zum Haus, Carport, Dachrinne, Fallrohre, Bäume, Sträucher, Briefkasten – alle leuchtet warmweiß. Die Schneeflocke am Giebel ist ebenso ein Hingucker wie die in die Dekoration einbezogene Straßenlaterne. Die Rentiere auf dem Rasen sind ein weiteres Highlight.

2012 ist die Familie in ihr Haus eingezogen. „Wir machen das jedes Jahr, es kommt immer was Neues hinzu“, sagt Sebastian Förster. Inzwischen sind es etwa 15 000 Lichter. An drei Tagen werden sie verteilt und über eine Handy-App gesteuert.

Die junge Familie erfreut sich und inzwischen auch Besucher mit dem Lichterglanz am Weißdornweg 2. Der zusätzliche Spaß kostet etwa 120 Euro an Energiekosten. Das aber ist es der Familie wert: „Wir mögen die weihnachtliche Stimmung.“

Von Heiko Hoffmann