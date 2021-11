Die ersten Weihnachtsmärkte in MV haben geöffnet. Trotz der verschärften Corona-Situation sind die Buden und Fahrgeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut worden – wenn auch teilweise mit Einschränkungen. Wo Weihnachtsmärkte wann genau im Nordosten öffnen und welche Regeln gelten. (Stand: 22. November)

Aktueller Überblick mit Karte - Weihnachtsmärkte starten in MV: Wo sie stattfinden und welche Corona-Regeln gelten

