Weihnachtsmann kommt als Kite-Surfer nach Poel

Timmendorf

Schnee wird es wohl nicht geben am Heiligabend. Aber auch wenn weiße Flocken vom Himmel fallen, dann besucht der Weihnachtsmann die Insel Poel trotzdem nicht mit dem Schlitten – sondern er kommt übers Wasser angerauscht. Dafür hält er den großen Schirm seines Kite-Boards in den Wind. Wenn der nicht ausreichend wehen sollte, kommt der Weihnachtsmann mit dem Stand-Up-Paddle zum Strand gepaddelt. Um 14 Uhr wird er in Timmendorf-Strand (T3 – Martins Minigolf) erwartet – samt rotem Mantel. Natürlich wird er auch Geschenke an die kleinen Zuschauer verteilen. Bei Regen verschiebt sich die Aktion um einen Tag nach hinten.

Mehr Infos:

Von OZ