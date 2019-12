Mit Nikolaus und Lebkuchen: So geht in Neuburg das Jubiläumsjahr zu Ende

Neuburg

Die letzte große Veranstaltung zum 800-Jahr-Jubiläum in Neuburg steht an. Am Sonnabend lädt die Freiwillige Feuerwehr Neuburg zusammen mit der Gemeinde zum Weihnachtsmarkt. Von 16 bis 19 Uhr wird es auf dem Gänsemarkt vor der Kirche gemütlich. „Der Platz ist der Ursprung des Ortes, deswegen wollen wir dort feiern“, sagt Wehrführer Kai Rosenberg.

Los geht es um 16 Uhr. Der Platz ist aber schon ab 13 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Weil das Wichtigste auf einem Weihnachtsmarkt meistens die kulinarische Versorgung ist, hat die Feuerwehr allerhand organisiert. „Es gibt Wildschwein, Bratwurst, Rosenkohl, Mutzen, Waffeln, Stockbrot, Glühwein und noch mehr“, kündigt Kai Rosenberg an. Viele bunte Stände werden aufgebaut. Dort gibt es dann unter anderem Bücher, Keramik und Bastelarbeiten. Auch Tannenbäume werden verkauft. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus und bringt Geschenke für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher.

Ein Höhepunkt dürfte der Wettbewerb um das schönste Lebkuchenhaus werden. „Jeder kann sein selbst gemachtes Lebkuchenhaus mitbringen. Eine Jury bewertet dann den Sieger“, erklärt Wehrführer Kai Rosenberg. Alle Lebkuchenhäuser werden zudem ausgestellt und können angeschaut werden.

Der Weihnachtsmarkt vor der Kirche ist zwar der letzte Programmpunkt auf Neuburgs Jubiläumskalender, aber auch eine Premiere für den Ort. Vielleicht wird er ja in den kommenden Jahren ja weitergeführt. Die Neuburger würde es sicher freuen.

Über das Jahr gab es zahlreiche Veranstaltungen. So gab es einen Tag der offenen Tür in den Schulen, Karneval, Osterfeuer, Ausstellungen, Frühlings- und Kinderfest. Ein Höhepunkt war mit Sicherheit der Festumzug am 15. Juni, als zahlreiche Orte im Land wegen des schlechten Wetters zu ihren Feierlichkeiten bibberten, in Neuburg aber pünktlich zum Umzug die dunklen Wolken verschwanden. An diesem Tag gab es auch ein Höhenfeuerwerk. Später im Jahr gab noch einen Gottesdienst im Freien, das traditionelle Burgfest und das Kürbisfest sowie die Spökenfeste.

Von Michaela Krohn