Weil Verkehr in Wismar stockt: Zusätzliche Abbiegerspur soll helfen

Wie kann der Verkehr in der Poeler Straße besser ins Rollen gebracht werden? Jetzt kommt die CDU mit einem Vorschlag. Die Zufahrt in den Schwarzkopfenhof sollte neu geregelt werden. Eine Möglichkeit könnte die Umwandlung der derzeitigen Linksabbiegespur zum Philosophencenter in eine Linksabbiegespur in den Schwarzkopfenhof sein. Das soll der Bürgermeister prüfen.

Zwei Probleme

Durch die Vollsperrung der Poeler Straße „kommt es im Philosophenweg zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen“, begründet die CDU ihren Vorstoß. Das bringt Probleme mit sich. Erstens gelangen Autos wegen des Gegenverkehrs schwerer in den Schwarzkopfenhof. Weil es zweitens keine Linksabbiegespur gibt, komme es zu Rückstaus in Richtung Kreuzung Hochbrücke. Das, so die Christdemokraten, konterkariere die Verlängerung der Ampelschaltphasen und auch die dort eingerichtete Busspur.

Bislang war die Straße Schwarzkopfenhof nahezu ausschließlich die Zufahrt zu den Wohnhäusern. Inzwischen ist der Verkehr durch den Parkplatz der Kreisverwaltung, den nicht nur Mitarbeiter der Verwaltung nutzen, und die neue Kita deutlich mehr geworden. Das bringt zu Stoßzeiten Probleme mit sich.

Neun Ja-Stimmen

Der Bauausschuss der Bürgerschaft konnte den Argumenten folgen. Der Prüfauftrag wurde einstimmig (neun Ja-Stimmen) befürwortet. Roland Kargel (Linke) geht davon aus, dass der Verkehr mit dem Abebben der Corona-Einschränkungen weiter zunehmen wird. Sibylle Runge ( SPD) meinte: „Wenn da ein Auto steht, um nach links abzubiegen, stehen zehn Autos dahinter.“

Bedenken der Verwaltung

Doch ob es zu der Änderung kommen wird, ist fraglich. Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke stellte fest, dass nur eine begrenzte Länge und Breite zwischen dem Bahnübergang und der Kreuzung Hochbrücke zur Verfügung steht. Werde die Linksabbiegespur zugunsten vom Schwarzkopfenhof geändert, könnte es zu Rückstaus in Richtung Bahnübergang kommen. Eine schnelle Änderung schloss sie aus.

Weil der Philosophenweg eine Landesstraße ist, will die Verwaltung das Ansinnen zum Straßenbauamt nach Schwerin geben. Eine Lösung könnte im Zusammenhang mit dem Neubau der Hochbrücke herbeigeführt werden. Das wird dann aber noch Jahre dauern.

Kompromissvorschlag

Sybille Runge unterbreitete einen Kompromissvorschlag. Sie kann sich vorstellen, dass die Linksabbiegespur in Richtung Norma geteilt wird. Eine Hälfte führt dann nach links zu Norma, die zweite Hälfte nach links in den Schwarzkopfenhof. Doch auch das habe das Bauamt geprüft und sei nicht mit dem Regelwerk für Straßen bzw. mit der Bahn vereinbar.

Der Bauausschuss stimmte trotzdem dafür, dass das Problem eingehend geprüft werden soll. Damit der Verkehr besser ins Rollen kommt.

Von Heiko Hoffmann