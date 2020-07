Weinregal im Fass: Tischlerlehrlinge aus Nordwestmecklenburg zeigen ihre Gesellenstücke

Wismar

Prüfungszeit für Tischlerlehrlinge am Berufsschulzentrum Nord. Trotz Unterrichtsausfall wegen Corona haben alle 20 Auszubildende die Theorie gemeistert. Jetzt stellten 13 von ihnen ihre Gesellenstücke der Prüfungskommission von der Tischlerinnung Nordwestmecklenburg-Wismar vor. Die Tischlermeister Ingo Garbe, Heiko Czichowski und Jan Voß, der als Berufsschullehrer den Vorsitz hat, beurteilten die Exponate.

Tischlermeister lobt Qualität und Verarbeitung

Es sind zum Teil „außergewöhnliche Möbelstücke von hoher Qualität und Verarbeitung“, lobt Ingo Garbe. Der Klützer gehört der Jury schon seit Jahren an. „Es ist eine Steigerung erkennbar. Von Jahr zu Jahr werden die Gesellenstücke besser.“ Der Grund: Die Betriebe sind an fachlich gutem Nachwuchs interessiert. Sie fördern ihre Lehrlinge in der Ausbildung und unterstützen sie dabei, „vernünftige Stücke abzuliefern“.

Anspruch der Azubis ans Design wächst

Auch der Anspruch der Auszubildenden ans Design ihrer Exponate ist gewachsen, hat Jan Voß festgestellt. Die zehn jungen Männer und drei Frauen haben sehr moderne und aufwendig gearbeitete Möbel hergestellt, darunter mehrere Schreibtische, ein Sofatisch mit Marmorplatte, ein Raumteiler im Bienenwabenmuster, ein Schrank mit Rollladen und eine Garderobe mit Spiegel. Die Wahl, welche Gesellenstücke zum Landeswettbewerb im Herbst geschickt werden, fällt diesmal schwer. „Es ist ein sehr guter Jahrgang“, würdigt der Berufsschullehrer die Leistungen seiner Schützlinge. Vier von ihnen haben die theoretische Prüfung mit Auszeichnung bestanden.

„Nachdem wir den Lehrbetrieb nach der Corona-Krise wieder aufgenommen haben, fand der Unterricht wegen der Abstandsregelung in halber Klassenstärke statt. Da ist die Intensität höher. Auch die ruhigen, zurückhaltenden Schüler werden viel besser gefördert“, berichtet Jan Voß. „Insofern hatte Corona auch etwas Gutes.“ Allerdings könne in diesem Jahr keine öffentliche Ausstellung der Gesellenstücke in der Berufsschule stattfinden – wegen Corona.

Praktische Prüfung mit Fachgespräch

Die praktische Prüfung fand wie immer in Form eines Fachgesprächs zum Gesellenstück statt. Die Lehrlinge erläutern ihr Möbelstück, warum sie es wie gebaut haben. Sie schildern den Prüfern auch Schwierigkeiten während der Produktion, benennen Fehler und was sie beim nächsten Mal anders machen würden. „Die kritische Reflexion der künftigen Gesellen ist erwünscht, ihre Prüfung als Lernprozess zu sehen“, erklärt der Vorsitzende.

Berücksichtigt bei der Bewertung werden auch der Entwurf des Gesellenstücks, die Materialliste und eine Kalkulation, die der Lehrling erstellen muss, sowie der Aufriss des Möbels im Maßstab 1:1.

Junge Frau präsentiert Weinregal im Weinfass

Denise Dombrowsky hat ein Weinregal aus Eiche im Weinfass gebaut. Die Prüfer sind sich einig: „Eine schöne Idee und ein Hingucker“, findet Jan Voß. „Ein außergewöhnliches und brauchbares Accessoire“, sagt Heiko Czichowski, Tischlermeister in Wismar. Auch seinem Kollegen Ingo Garbe gefällt das Gesellenstück. Wie die junge Frau auf die Idee kam? Zu Beginn ihrer Lehre hat sie auf Wunsch ihrer Schwester ein Weinregal im Fass gebaut. „Jetzt wollte ich es noch mal hochwertiger machen mit Schubkasten und Gläserhalteplatte. Auch den Aspekt, Neues mit Altem zu verbinden, fand ich spannend“, erklärt die 24-jährige Grevesmühlenerin. Das gebrauchte Weinfass fand sie im Internet.

Der erhöhte Schwierigkeitsgrad, die zwei Türen dem Rund des Fasses anzupassen, findet Anerkennung bei den Tischlermeistern. Auch wenn sie noch einen Tipp haben, wie sich die Türen einzeln schließen lassen, ohne dass eine ins Fass fällt.

Junge Leute sind ab 1. August Gesellen

Die Prüfungsnoten werden erst am 31. Juli offiziell bekanntgegeben. „Keiner ist durchgefallen“, darf der Vorsitzende verraten. Ab 1. August dürfen sich die jungen Leute Gesellen nennen. Nach Kenntnis von Jan Voß haben alle Tischlerlehrlinge einen Job in Aussicht. Denise Dombrowsky möchte im Herbst für drei Jahre auf die Walz gehen. „Ich möchte noch in andere Betriebe schauen und viel sehen von der Welt“, sagt sie. Das Weinregal wird sie ihren Eltern schenken.

