Breitbandausbau in NWM - Weiße Flecken im Breitband-Teppich: So geht es in Nordwestmecklenburg mit der Versorgung voran

Einfach geht anders: Der Breitbandausbau, der in Nordwestmecklenburg mit 190 Millionen Euro gefördert wird, verzögert sich bereits. Der Landkreis versucht jetzt, für jene Haushalte Geld einzuwerben, die im ersten Schritt keinen Anschluss erhalten. Doch nur ein kleiner Teil könnte davon profitieren.