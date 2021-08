Weitendorf bei Wismar: Indianerabend mit Gojko Mitić und Tino Eisbrenner

Weitendorf

Der neue Termin für den Indianerabend in der Gemeinde Gägelow steht. Am 15. September kommt Gojko Mitić, „Chefindianer der DDR“. Und er bringt noch jemanden mit: keine Squaw, sondern Sänger Tino Eisbrenner. Beide kennen sich schon länger und sind ab 18 Uhr in der Kapelle Weitendorf zu Gast.

Dort wird auch ein Lagerfeuer für jede Menge Indianergeschichten entfacht. Und es werden Antworten auf Fragen gesucht: Was können wir aus den Weisheiten der Indianer lernen? Darüber und weit Unterhaltsameres wollen der Rockpoet Tino Eisbrenner und der Schauspieler Gojko Mitić miteinander sprechen. Es soll ein Künstlertreffen mit Talk, Musik und Fragen aus dem Publikum werden, versprechen die Veranstalter vom Verein Kuso.

Während Gojko Mitić als Indianerschauspieler bekannt wurde, hat sich Tino Eisbrenner unter anderem mit dem Lied „Ich beobachte dich“ viele Fans gemacht – und als Moderator.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten für den ursprünglich geplanten Termin am 12. August behalten ihre Gültigkeit, bei Hugendubel in Wismar oder Hörgeräte Kersten im Mecklenburger Einkaufszentrum (MEZ) Gägelow gibt es noch einige Restkarten für die Veranstaltung.

Von OZ