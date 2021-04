Weitere Corona-Fälle in Dreveskirchen und Wismar

Wismar

Am Donnerstag werden aus Nordwestmecklenburg 23 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind aktuell 344 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 2042. Auch ein weiterer Todesfall ist dazu gekommen.

Die Inzidenz sinkt auf 118,9, ist aber weiterhin die zweithöchste im Bundesland. Höher liegt Ludwigslust-Parchim mit 130,3.

Im Fallgeschehen sind am Mittwoch und Donnerstag sechs Fälle dazugekommen, die aus einer Infektion aus der Grundschule und dem Hort Dreveskirchen entstanden sind. Die weiteren Fälle stammen überwiegend aus familiären Zusammenhängen um bereits infizierte Personen.

Aber auch einige Ansteckungen unter Kollegen hat es gegeben. Aus dem Pflegebereich wurden sechs positive Fälle bei Gepflegten und einer bei einer Pflegeperson registriert.

Quarantäne für Kita

In Quarantäne müssen die Krippengruppen 1 und 2 der Kita Hanseatenhaus in Wismar – sie betrifft sechs Beschäftigte und 23 Kinder, die am 22., 23., 24., 25. oder 26. März in der Einrichtung anwesend sind. Das Ende der Quarantäne ist entsprechend gestaffelt und liegt zwischen 5. und 7. April je nach letztem Tag der Anwesenheit. Auslöser war ein positiver Test bei einem Kind aus der Einrichtung.

Von OZ