Weitere Millionen für MV Werften: „Wie kann man so unwirtschaftlich arbeiten?“

Ungeachtet der Corona-Krise soll es in Mecklenburg-Vorpommern weiter Schiffbau geben, das hatten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Linksfraktionschefin Simone Oldenburg kürzlich in Schwerin nach der vierten Runde ihrer Koalitionsverhandlungen mitgeteilt. Ziel sei es, die Wirtschaft im Land insgesamt zu stärken und die Arbeit sozialer zu machen. „Mecklenburg-Vorpommern war und ist ein Werftstandort und wird ein Werftstandort bleiben“, betonte Oldenburg.

Nun sind die MV Werften offenbar wieder in höchster Not. In der Landespolitik ist bereits von einer Finanzspritze die Rede. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag – im Raum stehen 148 Millionen US-Dollar –, damit die MV Werften das erste Schiff der Global Class (342 Meter lang) weiterbauen können. 88 Millionen US-Dollar sollen vom Land kommen. Die Kritik der Leser zur Finanzierung und Absicherung des maritimen Wirtschaftszweiges kam prompt.

Stefan Krohn wettert: „Langsam hört es doch auf. Wie kann man so unwirtschaftlich arbeiten?“ Krohn sieht es so: „Wir bezahlen die Schiffe für die großen Konzerne.“

Jonas Kestern meint: „Na, wer hätte das gedacht? Hieß es nicht erst vor ein paar Monaten, es sei das letzte Mal, dass man zahlen werde? Sollten die Inhaber beziehungsweise Betreiber nicht Finanzierungspläne vorlegen? Ist mal wieder nichts passiert? Fragen über Fragen“, kritisiert Kerstern.

Er überlegt: Aber wenn MV bereits über 600 Millionen gezahlt habe, quasi gefühlt den Bau und die Kosten der Schiffe zahle, könne man doch verstehen, warum die Chinesen langsam Gefallen daran finden. „Mal ehrlich. Die Werften sind so marode finanziell aufgestellt, das ist ein Tod, der sich seit Jahren andeutet und immer wieder künstlich in die Länge finanziert wird.“ Die vielen Arbeiter, ja das sei natürlich traurig, sagt der Leser, „aber ganz ehrlich: Handwerker werden überall dringend gesucht, da finden viele neue Jobs. Umschulung et cetera sind eine andere Möglichkeit. Ist garantiert deutlich besser, als wenn sie alle paar Monate um ihre Jobs bangen müssen.“

Ist der Schiffbau unverzichtbar?

Petra Heintze setzt hinzu: „Über 50 Prozent der Beschäftigten haben zum Jahresende die Kündigung bekommen. Die restlichen Mitarbeiter werden mit Kurzarbeit hingehalten. Dann lieber ein Ende mit Schrecken. Wenn Genting zwei Werften an den Russen verkauft, dürfte doch erst mal ein bisschen Geld reinkommen.“

Teddy Neumann fände schön, so sagt er es, „wenn das Land dann auch Anteile an dem Schiff bekommt und uns Mecklenburger und Vorpommern mit Rabatt die Weltmeere und schönen Orte am Wasser fern der Heimat zeigt. Hätte doch was.“

Timo Timo moniert: „Man könnte den Werftarbeitern gleich das Gehalt aus Steuermitteln zahlen. Das kommt günstiger. Kann doch nicht sein, dass man dauerhaft die Gehälter subventioniert. Das ist wie mit dem Kohlebergbau, auch unrentabel und es wird reingebuttert – jedes Jahr. Das Geld kann MV mal in was neues Großes stecken. Eine Werft reicht doch für MV. Wozu braucht es so viele Werften?

Enrico Lorenz stöhnt: „Immer auf den größten Haufen, da gibt es doch so ein Sprichwort. Dann können wir gespannt sein, was Rot-Rot mit unseren Steuergeldern so anfängt. SPD und Linke sind ja die Parteien für den kleinen Mann.“

Henry Dädlow ergänzt ähnlich missmutig: „Wenn man so Schiffe jetzt und in Zukunft bauen will, ja dann kann man sie auch gleich auf Landeskosten bauen und verschenken. Traurig, was da Geld versenkt wird.“

Stephan Pundt gibt zum aktuellen Inhaber zu bedenken: „Es wird leider ein falscher Eindruck vermittelt! Das Land gibt kein Geld, hat es bisher auch nicht getan! Es gibt Bürgschaften für Kredite. Erst wenn die Werft pleite ist und nicht in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen, erst dann wird das Land zur Kasse gebeten – doch das war bisher bei Genting nicht der Fall.“

