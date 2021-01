Weitere Pflegeheimbewohner in Nordwestmecklenburg an Covid-19 verstorben

Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Montag vier neue Corona-Infektionen aus dem Kreis. bei drei der neu gemeldeten Fälle handele es sich dabei um Patienten in verschiedenen Krankenhäusern, auch außerhalb des Landkreises.

Zudem meldet die Behörde zwei weitere Todesfälle aus dem Nordwestkreis – beides Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Grevesmühlen, deren Infektionen bereits einige Wochen zurücklagen. Die Verstorbenen hätten sich nicht von den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung erholt.

Patienten der Strandklinik Boltenhagen reisen ab

Die Patienten der Strandklinik Boltenhagen sollen bis Mittwoch alle in ihre Heimatlandkreise zurückkehren. In der vergangenen Woche waren dort mehrere Corona-Fälle gemeldet worden. Der Landkreis verhängte daraufhin einen Aufnahmestopp und stellte die Klinik unter Quarantäne. Mittlerweile bestehe Kontakt zu allen Gesundheitsämtern der Heimatlandkreisen der Betroffenen, die ihre Quarantäne zu Hause verbringen sollen.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt steigt damit wieder leicht und beträgt am Montag 52,8. Im Bundesland haben der Landkreis Rostock (51,9) und die Hansestadt Rostock (42,1) den niedrigsten Wert. Den höchsten Wert weist am Montag Vorpommern-Greifswald mit 191 auf.

