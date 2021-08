Grevesmühlen

Schon wieder: Die Wemacom, die den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg seit mittlerweile zwei Jahren umsetzt, kann den angekündigten Fertigstellungstermin im September nicht halten. Das gab der Landkreis jetzt auf Anfrage bekannt.

Der Spätsommer 2021 war bereits ein Alternativtermin. Denn bei der Vertragsunterzeichnung im August 2018 war schriftlich vereinbart worden, dass bis Ende 2020 jeder förderfähige Haushalt im Landkreis über einen Glasfaseranschluss und damit über schnelles Internet verfügen solle.

Die Wemacom erhielt den Zuschlag und die Aussicht auf 224 Millionen Euro Fördermittel. Wie der Landkreis mitteilte, seien davon bereits 151 Millionen Euro ausgezahlt worden. Doch an ein Ende der Arbeiten ist derzeit nicht zu denken. „Die Wemacom hat dem Landkreis angezeigt, bedingt durch die Covid-19-Pandemie den Gesamtfertigstellungstermin am 30. September 2021 nicht halten zu können. Hierüber wurde der Kreistag bereits im Juni informiert“, teilt die Kreisverwaltung dazu mit.

Kreistagspräsident kritisiert die Wemacom

Thomas Grote, Kreistagspräsident (CDU): „Wir wissen nicht, welche Gründe wirklich vorliegen und Informationen über einen neuen Fertigstellungstermin gibt es auch nicht.“ Quelle: Archiv

„Ich finde es unfassbar“, sagt dazu Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU). Die Mitteilung, dass es Verzögerungen beim Ausbau gebe, die habe den Kreistag durchaus erreicht. „Aber mehr auch nicht. Wir wissen nicht, welche Gründe wirklich vorliegen und Informationen über einen neuen Fertigstellungstermin gibt es auch nicht.“ Laut Kreisverwaltung befinde sich die Behörde in intensiven Gesprächen mit dem Unternehmen. Grote: „Davon wissen wir leider nichts.“

Unmut herrscht auch über die Erklärung zur erneuten Verzögerung. Corona und die Auflagen hätten dafür gesorgt, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig hätten erfolgen können. Vor allem die Hausanschlüsse und die Begehung der Gebäude seien dadurch erschwert beziehungsweise zeitweise unmöglich gemacht worden. „Schon seltsam, also bei mir zu Hause waren die Leute, die die Anschlüsse verlegt haben, während der Corona-Zeit mit Maske und Abstand“, sagt Thomas Grote. Er könne die Erklärungen nicht nachvollziehen. Auch von anderen Anwohnern habe er erfahren, dass die Tiefbau- und auch die Installationsarbeiten an und in den Häusern während der Pandemie problemlos weitergelaufen seien.

Wemacom: Corona ist schuld

Die Wemacom selbst hält sich bedeckt, was konkrete Aussagen anbetrifft zum Ausbau im Nordwestkreis. Nach eigenen Angaben seien rund 1824 Kilometer Kabeltrasse verlegt worden, was 98 Prozent des Netzes entspreche. Mit rund 15 000 Hausanschlüssen seien auch 99 Prozent der Aufträge abgedeckt, im sogenannten Anschaltprozess würden sich 1046 Haushalte befinden. Und: „225 Haushalte können bereits aktiv surfen.“ Wo konkret sich diese Haushalte befinden, darüber gibt das Unternehmen keine Auskunft. Nur soviel: Sie würden sich auf 10 der insgesamt 14 Projektgebiete verteilen. Wo die nächsten Häuser freigeschaltet werden und welche Gebiete demnächst an der Reihe seien? Keine Auskunft. Ebenso wenig auf die Frage, wie viele Kunden bereits ihre Verträge gekündigt hätten.

Großer Bahnhof im August 2018 bei der Vertragsunterzeichnung: Mit dabei unter anderem Minister Christian Pegel, die damalige Landrätin Kerstin Weiss und Caspar Baumgart Retzlaff von der Wemag. Quelle: Michael Prochnow

Denn soviel steht fest: Mit rund 15 000 Haushalten, die sich für einen Vertrag mit der Wemacom entschieden haben, deckt die Breitbandversorgung nur ein Viertel der Region ab. Als im Spätsommer 2018 der Vertrag unterzeichnet wurde, hatte das Unternehmen erklärt, dass man mindestens die Hälfte der Haushalte – also 30 000 – anschließen wolle. Das sei auch nötig, um wirtschaftlich agieren zu können.

Grundschule Boltenhagen surft seit Mitte Mai im Glasfasernetz

Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg, Mitte Mai wurde die Grundschule Boltenhagen freigeschaltet. Quelle: Archiv

In Boltenhagen wurde die Grundschule als eines der ersten Gebäude Mitte Mai ans Glasfasernetz angeschlossen. 100 Megabit pro Sekunden stehen dort zur Verfügung, die Anwohner rund um die Schule müssen sich mit Geschwindigkeiten von maximal 5 Megabit pro Sekunde zufriedengeben. Warum die Schule angeschlossen wird, aber die Wohnhäuser und Einzelhändler nicht? Keine Antwort von der Wemacom aus Schwerin.

Dafür die Mitteilung, dass „zur Klärung der Situation mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg und den Fördermittelgebern erneute Gespräche aufgenommen sowie eine sogenannte Behinderungsanzeige eingereicht“ worden sei. In den nächsten Tagen und Wochen soll nun darüber beraten werden, bis zu welchem neuen Termin und unter welchen Bedingungen die Fertigstellung erfolgen kann. Ein Termin werde zeitnah bekannt gegeben.

Von Michael Prochnow