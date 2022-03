Wismar

Mission erfüllt: Mit einem kleinen Konzert vor dem Wismarer Rathaus am vergangenen Freitag setzten die Wendorfer Blasmusiker ein Zeichen und positionierten sich eindeutig gegen den Krieg, der gerade in der Ukraine tobt. Mehr als eine Stunde erfreuten die Männer die Passanten mit launigen Klängen und sammelten zeitgleich für in Not geratene Kinder in der Ukraine.

Zu eigenen Spendengeldern der Orchestermitglieder kamen noch einmal großzügige Geldbeträge von den Zuhörern. „Es kamen insgesamt 1775 Euro zusammen“, freut sich Karsten Bull von den Wendorfer Blasmusikern. „Wir übergeben das Geld an die Organisation ‚Save the children‘ und bedanken uns bei allen, die gespendet haben“, ergänzt er. „Save the children“ ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte und den Schutz von Kindern weltweit einsetzt.

Von Jana Franke