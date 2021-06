Wismar

„Normalerweise feiert man ja den 50. oder den 75. Geburtstag groß“, erzählen Helga und Mathias Kretschmer. Aber in der „Johanneskirche Wismar-Wendorf“, dem „Haus der Begegnung“ kann am 12. und 13. Juni mehr als „nur“ Geburtstag gefeiert werden.

Die umfangreichen Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten konnten beendet werden. Die Kirche erstrahlt im neuen Glanz, hat sich modernisiert und ist bereit für neue Begegnungen.

Aus dem Zirkuswagen

Die Festschrift, die am Festwochenende Premiere hat, erzählt die ungewöhnliche Geschichte des für Wismar vergleichsweise modernen Kirchenbaus, der im sozialistischen Wohngebiet und allen Widrigkeiten zum Trotz entstand. Vor 60, 65 Jahren, als Wendorf als moderner Stadtteil mit Wohnungen für die Werftarbeiter wuchs, war keine Kirche vorgesehen.

Pastor Martin Dürr predigte 1958 in einem alten Zirkuswagen, 1964 konnte dank der Beharrlichkeit der Gläubigen der Grundstein für ihr „Haus der Begegnung“ gelegt werden, aufgebaut wurde die Kirche dank vielen freiwilligen Helfern mit 13 000 ehrenamtlichen und 8 000 bezahlten Arbeitsstunden.

Festwochenende

Vieles, was die damaligen Helferinnen und Helfer (noch!) erzählen können und sollen am Festwochenende. An beiden Tagen ist die Kirche von 10 bis 18 Uhr offen, am Samstag gibt es von 10 bis 12 Uhr Spielangebote und Eis für die Kinder. 16 Uhr folgt eine musikalische Andacht mit Evghenia Keisermann (Klavier) und Roman Samsovici (Klarinette) und mit unterhaltsamer Nachmittagsmusik.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdient, zu dem auch viele ehemalige Gemeindemitglieder und Pastoren geladen sind – coronagerecht im Kirchhof. Nach einem Imbiss ist ab zirka 13 Uhr Zeit für Festreden und Erinnerungen, nach „Musik und Segen“ um 15 Uhr und bis 18 Uhr ist viel Zeit zum Erzählen und für Begegnungen. Die Angebote sind kostenfrei, Spenden wie immer willkommen.

Spielplatzferien

Die Johannesgemeinde bereitet schon die nächste große Veranstaltung für Wendorf vor. Vom 28. Juni bis zum 3. Juli sind die Kinder des Viertels wieder zu den „Spielplatzferien“ eingeladen, täglich von 10 bis 11.30 Uhr und ab 14 Uhr auf dem Spielplatz im Max-Reichpietsch-Weg.

Mit Spiel- und Bastelangeboten geht es in der Woche um „Abenteuer auf hoher See“, ein Boot soll gebaut werden und die Kinder können sich auf manch eine Überraschung freuen!

Von Nicole Hollatz