Schwerin/Wismar

Keine Projekttage, keine Berufsberatung in der Schule, keine Elternabende, keine Ausbildungs- und Jobmessen. In Zeiten von Corona war die klassische Berufsberatung für Schulabgänger nicht möglich. Das hat schwerwiegende Folgen für das neue Ausbildungsjahr: In den Unternehmen in Westmecklenburg sind laut Arbeitsagentur noch 1554 Lehrstellen unbesetzt. Die Betriebe haben bislang rund 25 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als vor einem Jahr.

Fast 34 Prozent weniger Ausbildungsverträge im Gewerbe

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Schwerin und Chef eines Einzel- und Großhandelsunternehmens. Allein in der IHK-Lehrstellenbörse gibt es noch fast 790 freie Ausbildungsplätze, wurden bislang erst 487 Ausbildungsverträge geschlossen.

Ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent. Vor allem im gewerblichen Bereich – etwa in der Metall- und Elektrotechnik – gibt es fast 34 Prozent weniger Ausbildungsverträge, berichtet Peter Todt, Geschäftsbereichsleiter für Aus- und Weiterbildung.

IHK-Betriebe bilden in 145 Berufen aus

Die IHK hat deshalb eine Kampagne zum Ausbildungsstart entwickelt: „Mach, worauf Du Bock hast!“ Soll heißen: Die 25 000 IHK-Mitgliedsbetriebe bieten mit 145 Ausbildungsberufen eine breite Palette an. Sie könnten demnach jedem Wunsch der Schulabgänger gerecht werden, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach und betont: „Keiner der 3950 Jugendlichen, die die Schule Mitte Juni beendet haben, muss Westmecklenburg verlassen.“

Die hiesigen Unternehmen würden entgegen dem bundesweiten Trend in der Corona-Pandemie alles andere als zurückhaltend sein. Es gibt laut Todt keinen Rückgang an Ausbildungsbetrieben.

Zweimonatige Kampagne von Azubis für Azubis

„Wir setzen mit unserer Kampagne auf die sozialen Medien wie Facebook und Instagram“, berichtet Eisenach. Vom 1. Juli bis 31. August sollen Schulabgänger über moderne Kommunikationswege für das Thema Berufsausbildung sensibilisiert werden. Auszubildende aus der Region berichten für die künftigen Azubis über ihre Erfahrungen. Sie standen für Fotos und Videos vor der Kamera.

Zudem werden in Beiträgen Unternehmen vorgestellt und die wichtigsten Fragen zur Berufsausbildung beantwortet. Die IHK-Auszubildenden waren an der Entwicklung der Kampagne beteiligt. Die Kammer finanziert das neue Projekt mit rund 15 000 Euro.

Ferner setzt sie erstmals auf eine rein digitale Werbekampagne mit Anzeigen auf Youtube und in Apps, um die diesjährigen Schulabgänger passgenau und in der Fläche zu erreichen. Mit der Azubi-Hotline 0385-5103-400 bietet die IHK zudem einen direkten und unkomplizierten Draht zu ihren Ausbildungsberatern.

Corona schlägt auch auf Ausbildung im Handwerk durch

Auch die Handwerkskammer Schwerin unterstützt die Handwerksbetriebe bei der passgenauen Besetzung ihrer Ausbildungsplätze. Beraterin Ilka Wodke hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, denn die Corona-Krise schlägt auch auf dem Ausbildungsmarkt durch.

„Gerade jetzt kommt es darauf an, die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe zu stärken und junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen. Zielgerichtete Beratung ist dabei ein wichtiger Baustein. Sie hilft den Betrieben, Jugendliche zu finden und ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, und sie motiviert Betriebe, auch künftig auszubilden“, sagt Dr. Gunnar Pohl, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwerin.

Infostände in Sommerferien in Innenstädten

Sie hat während des Corona-Lockdowns wie die IHK neue Ideen entwickelt, damit Betriebe und Auszubildende auch ohne Praktika und Ausbildungsmessen zueinander finden können. So ist für die Ferienzeit eine Tour durch verschiedene Regionen im Kammerbezirk geplant, um Schüler und Eltern an Infoständen in den Innenstädten zu informieren. Hinzu kommen Online-Sprechstunden sowie eine WhatsApp-Hotline.

Rund ein Viertel mehr Ausbildungsangebote

„Die Ausbildungsbereitschaft in unseren Betrieben ist nach wie vor sehr hoch“, berichtet Gunnar Pohl. Die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer enthalte aktuell rund ein Viertel mehr Angebote als im Vorjahr.

„Wir freuen uns, dass wir so großen politischen Rückenwind für die Berufsausbildung spüren. Die angekündigten Ausbildungsprämien des Bundes sind eine willkommene Unterstützung. Wenn die Landesregierung jetzt zum Ausbildungsbeginn noch das Azubi-Ticket einführt, sind unsere Betriebe im Wettbewerb um dringend benötigte Nachwuchskräfte richtig gut aufgestellt“, erklärt Pohl.

Von Haike Werfel