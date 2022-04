Wismar

„Wo sind meine Augenbrauen?“, fragt Micha Glockemann in die Runde. Erstmals schminkt er sich im „Gästeführerraum“ am Marienkirchturm in Wismar. Die Kappe, die seine sonst üppige Haarpracht verdeckt, sitzt längst, die spitzen Ohren und die falsche Nase sind angeklebt. Die unechten buschigen Augenbrauen fehlen. Das Gesicht ist weiß geschminkt. Die spitzen Zähne sitzen – das Sprechen mit ihnen ist schwer. „Das wird einige freuen, dass ich mal zwei Stunden die Klappe halte“, frotzelt der Gästeführer.

Auf den Spuren von Nosferatu

Gestatten: Graf Orlok alias Nosferatu, der erste Vampir der Filmgeschichte, der 1921 mit seinem Sarg unterm Arm vom Hafen kommend durch das Wassertor Wismars schritt und seitdem Angst und Schrecken in der Stadt und auf den Kinoleinwänden des Landes verbreitet. Gästeführer Micha Glockemann wird nun regelmäßig so durch die Stadt ziehen. Stumm und gruselig wie sein Vorbild, der Schauspieler Max Schreck, allerdings in Farbe.

Zur Galerie Eine gute Stunde braucht Gästeführer Micha Glockemann zum Schminken, Kleben und Umziehen – in Zukunft wird er sich das von einem Profi zeigen lassen, damit die Verwandlung noch besser wird (und schneller geht!).

„Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Nosferatu sind von Mai bis Oktober zahlreiche Nosferatu-Veranstaltungen geplant“, informiert Louisa Sterling, die Leiterin der Wismarer Tourismuszentrale. „Wir starten im Mai mit der Nosferatu-Stadtführung mit Wissenswertem zur Stadt und zum Stummfilm sowie einem ‚Blutstropfen‘“, schmunzelt sie. Keine Angst, weder Micha Glockemann noch ein anderer Vampir haben etwas mit dem Blutstropfen zu tun – es gibt einen Schnaps mit dem Logo „100 Jahre Nosferatu“ als Einstimmung oder Andenken.

Plaudern aus dem Nähkästchen

Das Reden bei der Nosferatu-Führung wird Christine Kreß übernehmen. Die 36-Jährige gehört zu den frisch ausgebildeten Gästeführerinnen und -führern der Stadt. Im schicken Outfit der „Goldenen Zwanziger“ verwandelt sie sich in die Regieassistentin Margarethe von Grauenfels. Locker-flockig plaudert sie aus dem Nähkästchen, erzählt von den Dreharbeiten 1921 im „schaurigen Wisborg“ beziehungsweise Wismar und schwärmt von ihrem Chef, dem Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau, der 1922 den ersten Horror- und Vampirfilm in die Kinos der Welt brachte.

Christine Kreß, 36 Jahre alt und vierfache Mutter, wollte schon immer mal Gästeführungen machen. Als sie dann die Ausschreibung gelesen hatte, hat sie sich beworben. Dabei kommt sie aus Baden-Württemberg und lebt erst seit gut vier Jahren mit ihrer Familie in Wismar. „Wir lieben diese Stadt und sind absolut begeistert.“

Verliebt in Wismar

Für die Ausbildung musste sie viel über die neue Heimatstadt lernen: „Das habe ich gerne gemacht. Wenn man die Stadt so gerne hat, fällt einem das leicht!“ Inzwischen arbeitet sie sogar regelmäßig im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell. Und nun die kostümierten Führungen auf den Spuren von Nosferatu. Christine Kreß beziehungsweise Margarethe von Grauenfels führt ihre Gäste an die damaligen Drehorte – zum Heilig-Geist-Hof beispielsweise, und zum Hafen natürlich mit dieser berühmten Sargszene unterm Wassertor.

„Da freue ich mich schon drauf, wenn ich denn da mit dem Sarg unterm Arm an der Ampel stehe ... Hoffentlich kommt nicht die Polizei“, lacht Micha Glockemann. Eine Gästeführung mit Biss und manch einer Überraschung, sozusagen. Micha Glockemann wird immer wieder auftauchen und durch die Szene laufen, egal wie oft Margarethe von Grauenfels sagt, dass es ja gar keine Vampire gibt! Ein bisschen Gruseln wird man sich da wohl schon dürfen. Oder?

Ein bisschen Gruseln

Bei den Führungen werden die Gästeführerin und ihr gruseliger Schatten über kleine Headsets miteinander verbunden sein, damit Micha Glockemann immer weiß, wo sie steckt und dort entsprechend auftauchen kann – plötzlich. Den schwarzen Leichtbausarg hat er unter den Arm geklemmt, dazu gruselige Geräusche, wie Rabengeschrei, das Rufen eines Waldkauzes und Kirchenglockenklang zusammen mit mystischer Musik dabei.

Alles für die Stimmung – die bisher geplanten Nosferatu-Führungen werden jeden ersten Montag im Monat um 21 Uhr, im September und Oktober um 20 Uhr stattfinden, im Licht der langsam sinkenden Sonne. „Ich halte mich einfach im Schatten, zu viel Sonne ist nicht gesund für mich“, kommentiert Micha Glockemann. Und wie Margarethe von Grauenfels die 100 seitdem vergangenen Jahre ohne eine Falte überstanden hat, bleibt ihr Geheimnis. Hatte sie da nicht zwei rote Punkte am Hals? PS: Knoblauch hält höchstens die anderen Gäste auf Abstand!

Viele Veranstaltungen zu 100 Jahre Nosferatu Nosferatu-Führung:Die bisherigen Termine zu den Nosferatu-Stadtführungen sind der 2. Mai, der 6. Juni, 4. Juli und der 1. August 2022 (jeweils um 21 Uhr), dazu der 5. September und 3. Oktober 2022 um 20 Uhr. Treffpunkt ist immer am St.-Marien-Kirchturm. Die Tickets kosten 18 Euro pro Person (Tourist-Information, Lübsche Straße 23a, 23966 Wismar, Tel. 03841 19 4 33, touristinfo@wismar.de). Extratermine sind immer möglich, beispielsweise für Firmenevents oder Familienfeiern. Fledermausführungen: von Juni bis September jeden ersten Donnerstag im Monat um 21.45 Uhr, ab August um 21 Uhr – Tickets gibt es an der Tourist-Information, dort ist auch Treffpunkt. Kirchenkino mit Livemusik: Wismars Kantor Christian Thadewald-Friedrich hat dem Stummfilmklassiker neue Musik geschrieben. Film und Musik (Orgel, E-Bass, Schlagwerk) werden in St. Georgen präsentiert. Am 10., 11., 17. und 18. Juni 2022 jeweils um 21 Uhr, Karten und Infos unter www.kirchenmusik-wismar.de/kirchenkino. Theatersommer – Klappe die Zweite: Der unterhaltsame Drehtag faszinierte schon 2021 die Gäste auf der Bühne in St. Georgen, 2022 kann sich das Publikum auf eine etwas erweiterte Fassung und ein neues Bühnenbild freuen. Vorstellungen zwischen dem 15. Juli und dem 6. August, jeweils Donnerstag bis Samstag in St. Georgen. Karten, Infos und Spielzeiten unter www.theatersommer-wismar.de. NOSFERATOUR– Theatertour mit Biss: Eine Freiluftinszenierung mit bis zu 4,20 Meter großen Figuren – Nosferatu und seine Frauen. Sie streifen gemeinsam mit den Zuschauern durch die Wismarer Altstadt und erzählen vor den Originaldrehorten eine schaurig-spannende Vampirgeschichte. Termine: 12., 14., 25., 26. August 2022, 20 Uhr, 2., 4. September 2022, 19 Uhr, 22., 23. September 2022, 18 Uhr – Karten und Infos unter www.nosferatour.de. Kino am Alten Hafen – Jazz zum Filmklassiker: Am 9. September um 20 Uhr wird der Stummfilmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ auf einer Großleinwand an der Hafenspitze open air präsentiert und musikalisch durch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Karten und Infos: www.festspiele-mv.de Marienkino – SOKO Wismar ermittelt gegen Nosferatu: Im Marienkino werden zwei SOKO-Wismar-Folgen mit Nosferatu-Bezug gezeigt – am 26.10. um 19 Uhr, Tickets in der Tourist-Information.

Von Nicole Hollatz