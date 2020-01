Grevesmühlen

Schwerstarbeit für die Rettungssanitäter und die Feuerwehr im Wohngebiet in Grevesmühlen, der Patient, der zum Arzt gebracht werden muss, ist stark übergewichtig. Der Schwerlasttransporter des DRK Rettungsdienstes steht bereits vor der Tür, doch die Männer vom Rettungsdienst bekommen den Mann, der mehr als 200 Kilogramm wiegt, nicht allein durchs Treppenhaus. Deshalb haben sie die Feuerwehr gerufen. Das Problem, so sagen die Männer, sei nicht das Gewicht. Aber durch die Körperfülle sei es fast unmöglich, mit dem Patienten auf der Trage durchs Treppenhaus zu kommen, deshalb seien so viele Hände nötig. Die Grevesmühlener Feuerwehr hat auch schon Patienten durch Fenster aus Gebäuden geholt. Und das nicht nur einmal.

Pro Tag etwa drei Einsätze für den Schwertransporter

Florian Haug, Leiter Brand- und Katastrophenschutz Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

„Ja, die Zahl der Fälle nimmt zu“, sagt Florian Haug, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Und die Zahlen. 1293 Einsätze haben die beiden für schwergewichtige Patienten ausgelegten Rettungsfahrzeuge in Nordwestmecklenburg innerhalb eines Jahres gefahren. Eines davon steht in der Rettungswache in Gadebusch, ein zweites Fahrzeug steht als Ersatz in Grevesmühlen bereit. „Die Einsatzzahl muss man allerdings in Relationen setzen, denn der Wagen fährt zum einen nicht nur schwergewichtige Patienten, sondern auch im normalen Rettungsdienst“, so Haug. Auf der anderen Seite leihen die Nordwestmecklenburger den Schwertransporter auch für Schwerin und den Landkreis Ludwigslust-Parchim aus. „Dort haben die Kollegen auch Einsatzfahrzeuge für besondere Fälle, allerdings nicht für die Gewichtsklassen, wie sie unser Fahrzeug erfüllt.“ Insofern sind die beiden Wagen aus Gadebusch und Grevesmühlen in ganz Westmecklenburg unterwegs. Und das täglich.

Tragkraft von bis zu 700 Kilogramm

Rettungsassistentin Nadine Sack zeigt den Schwertransporter des DRK, die Trage kann bei Bedarf verbreitert werden, die Gurte haben spezielle Längen. Quelle: Michael Prochnow

Ob die Zahl der adipösen, also fettleibigen, Patienten zunimmt, dazu kann Florian Haug keine Aussage treffen. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes stünden allerdings kaum herum. Ob zwei Wagen dauerhaft ausreichen? „Ja, nach dem derzeitigen Stand sind sie ausreichend.“ Denn in der Regel handele es sich um Krankentransporte, die vorab geplant würden. „Die Patienten wissen, wann sie zum Arzt müssen. Und so können wir die Termine dann ausrichten.“ Die Wagen seien für Patienten von bis zu 700 Kilogramm ausgestattet. Dieser Wert ist zwar weit von der Realität entfernt. Aber weniger das Gewicht als die Ausmaße spielen in den Spezialfahrzeugen eine Rolle. „Alles ist deutlich größer und breiter als in einem herkömmlichen Rettungswagen.“ Auch die Ausstattung ist bisweilen speziell. Denn ein ganz pragmatisches Problem bei adipösen Patienten lösen die medizinischen Helfer auf ihre Weise: Wenn ein Zugang für Medikamente oder eine simple Kochsalzlösung gelegt werden muss, dann geschieht das in der Regel über eine Vene. „Bei diesen Patienten kommt es vor, dass der Zugang in den Knochen unterhalb des Knies gelegt werden muss, weil durch die Haut und die Schichten darunter kein anderer Zugang möglich ist.“ Und der erfolgt mittels Bohrer und Akkuschrauber. Diese Methode wird im Notfall auch bei „normalen“ Patienten angewendet, allerdings deutlich seltener.

So gehen Rettungsassistenten mit dem Problem um

Rettungsassistentin Nadine Sack zeigt den Schwertransporter des DRK. Quelle: Michael Prochnow

„Ja“, sagt Nadine Sack, „ich habe den Schrauber schon benutzt. Das Schrauben an sich ist gar nicht so schmerzhaft, aber wenn dann die Medikamente in den Knochen fließen, das ist nicht so angenehm.“ Aber die einzige Möglichkeit. Die Rettungsassistentin gehört zum Team des DRK in Gadebusch, wo der Schwertransporter des Landkreises stationiert ist. Das Fahrzeug ist von den Abmessungen her baugleich mit den modernen Rettungswagen. „Aber er verfügt über eine Ladebordwand und die Trage wird auch hydraulisch betrieben“, erklärt die junge Frau. „Insofern ist das Gewicht der Patienten hier kein Problem.“ Nur der Weg bis zum Fahrzeug kann zu einem werden. „Es kommt schon vor, dass wir Tragehilfe rufen müssen. Dann kommt in der Regel die Feuerwehr und wenn wir den Patienten auch nicht mit dem Tragestuhl ins Auto bekommen, dann helfen nur noch das Tragetuch und möglichst viele kräftige Hände.“ Der schwerste Patient, den sie im Rettungswagen betreut hat, wog 320 Kilogramm. Alles ab 160 Kilo Körpergewicht gilt als schwergewichtig und muss mit dem Schwertransporter gefahren werden. Und während Nadine Sack und ihre Kollegen routiniert das tun, was in solchen Fällen getan werden muss, gehen auch die Empfindungen der Patienten nicht spurlos an ihnen vorbei. „Man merkt ihnen an, dass es ihnen unangenehm ist, wenn plötzlich die Feuerwehr anrücken muss, um sie zum Arzt zu bringen.“

Deshalb fordert sie Patienten auf, mitzuhelfen. Denn sie von A nach B zu bringen funktioniere nur, wenn sie ihren Teil dazu beitragen. Oftmals jedoch beobachten Nadine Sack und ihre Kollegen, wie sich Menschen aufgegeben haben. In ihren eigenen Wänden dahinvegetieren. „Gefühlt sind es aus unserer Sicht immer mehr junge Frauen, die mit schwerem Übergewicht zu kämpfen haben. Sie sitzen in ihren Wohnungen, das einzige, was ihnen bleibt, ist Fast Food und Fernsehen“, sagt Nadine Sack.

Der Schwertransporter ist seit knapp acht Jahren im Einsatz. Davor mussten die Patienten mit den normalen Fahrzeugen transportiert werden. Ein Knochenjob für die medizinischen Fachkräfte und die Patienten gleichermaßen. „Aber irgendwie hat auch das funktioniert.“

Von Michael Prochnow