Wenn sich die Sonne am Alten Hafen in Wismar verabschiedet

Wismar

Der Herbst verabschiedet sich allmählich. Die Sonne meinte es nun noch einmal richtig gut mit uns. Dies zeigt sich auch in dem Foto unserer Leserin Ute Haberer. Es entstand bei einem Spaziergang am Alten Hafen in Wismar. Sie drückte den Auslöser im richtigen Moment – als die Abendsonne das Wasser küsste.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie Ute Haberer ein Motiv aus der Region mit Ihrer Kamera festgehalten? Dann laden Sie es gerne auf www.ostsee-zeitung.de/leserfoto hoch. Sonnenfotos sind allerdings erst einmal nicht mehr möglich, Wolken bestimmen in den kommenden Tagen das Bild am Himmel. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, den schönen Landkreis im Foto festzuhalten – ob mit oder ohne Sonne.

Von OZ