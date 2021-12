Wer ist Käthe Veddermann? Wismarer „Størtebeker“-Band lüftet Geheimnis 

Wismar

Vier Monate ist es her, da hatten die Männer von „Størtebeker“ ihren letzten Auftritt vor Publikum. Eigentlich wollten sie jetzt weiter im Land umhertouren und auf Weihnachtsmärkten spielen. Doch die sind entweder abgesagt oder wegen der Corona-Lage bereits wieder abgebaut worden. Deshalb bleiben die Musikinstrumente erst einmal eingepackt und werden wahrscheinlich erst wieder in einigen Wochen zu hören sein.

Ende Januar 2022 möchte die erfolgreichste Santiano-Coverband wie schon in den Jahren 2016 und 2017 die Konzertsaison in ihrer Heimat Wismar eröffnen – diesmal im Theater. Dabei wollen sie endlich auch eine oft gestellte Frage beantworten: Wer ist eigentlich Käthe Veddermann?

Dankbar für die Unterstützung

So heißt einer ihrer neuen Songs. Das Lied handelt von einer hübschen Frau, die allen Männern den Kopf verdreht. Auch ein aufwendiges Musikvideo ist zum ersten Mal produziert worden – für 6000 Euro. Möglich machten das Fans und Sponsoren, die dafür Geld gespendet haben. „Wir sind immer noch unfassbar dankbar für die immense Unterstützung von so vielen Menschen“, betont Leadsänger, Textautor und Komponist Burkhard Golla.

Zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden soll das Video am 29. Januar beim Konzert im Theater. In der Hauptrolle ist eine Wismarerin zu sehen. Doch wie heißt sie? Dazu schweigt die Band seit Wochen beharrlich. So will sie die Neugierde und Vorfreude bei ihren Fans steigern. Bandbegründer und Geiger Renè Kusserow schwärmt von den Dreharbeiten auf dem Lotsenschoner „Atalanta“ und in der Gaststätte „Zum Klausner“ in Boltenhagen. Zwei Tage haben die Musiker im September vor der Kamera gestanden. „Es war für uns alle so wunderbar, die Erarbeitung eines Songs mal aus einer ganz anderen Perspektive zu erfahren. Diese Zeit hat der ganzen Band gutgetan.“

Legende wie Klaus Störtebeker

Ist Käthe Veddermann blond, brünett oder schwarzhaarig? Schlagzeuger Niels Burr grinst und verrät nur so viel: „Ich kann sagen, dass die allgemeine Vorstellung von den harten und ewig coolen Seemännern in diesem Musikvideo ganz und gar nicht zutreffen wird und Käthe Veddermann ausnahmslos alle überrascht.“ Produzent Tim Golla hofft, dass die Figur eine ähnliche Wismarer Legende wie Klaus Störtebeker wird, „der ja wirklich in der Stadt war oder etwa nicht?“, lacht er. Für ihn ist es auch eine künstlerische Überlegung wert, dass sich Käthe und Klaus irgendwann mal treffen sollten.

Neben dem Videodreh hat die Band die vergangenen Monate genutzt, um noch mehr eigene Songs zu schreiben: „Wir“, „Keine Reise ist zu weit“ und „Ahoi“. Auch sie sollen während des Konzerts erstmals präsentiert werden. „Hoffentlich klappt das mit dem Konzert“, so Burkhard Golla. Wegen der Corona-Lage könnten weitere Einschränkungen für Konzerte kommen. „Aber zurzeit gehen wir davon aus, dass alles wie geplant stattfinden wird“, betont Burkhard Golla.

Die Konzerte 2016 und 2017 in der Wismarer Markthalle sind ausverkauft gewesen. Mit der Veranstaltung im Januar soll auch das fünfjährige Bühnenjubiläum nachgeholt werden, das in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste. Zum Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt, gibt es auch eine CD mit allen bis dahin produzierten Songs. Karten ab 23 Euro gibt es auf der Internetseite www.stoertebeker-band.com und bei der Wismarer Tourist-Information.

Von Kerstin Schröder