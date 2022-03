Wismar

„Mein Herz hängt seit 43 Jahren an der Werft, ich will das Schiff zu Ende bauen.“ Ronald Zier hat für die insolventen MV Werften gearbeitet, jetzt ist er Personalverantwortlicher in der Transfergesellschaft. In der sollen die Schiffbauer auf künftige Aufgaben vorbereitet werden, auf die Anforderungen des neuen Werftbesitzers. Wer das sein wird, ist noch unklar.

Insolvenzverwalter verbreitet Zuversicht

Aber im Ringen um den Standort an der Wismarbucht verbreitet Insolvenzverwalter Christoph Morgen immer mehr Zuversicht. Gleichzeitig wirbt er zusammen mit der IG Metall um eine Verlängerung der Transfergesellschaft. Neue Hoffnung können auch die Azubis und dualen Studenten schöpfen. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall ist die Ausbildung für Azubis und duale Studenten bis zum 31. August 2022 gesichert. Hier sei man dank Landesregierung und Insolvenzverwaltung auf einem guten Weg. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es darüber hinaus eine Regelung geben wird. Das hänge maßgeblich von der Landesregierung ab.

„Ingenieure werden überall händeringend gesucht. Wir können die Leistungen anbieten." Christoph Morgen, Insolvenzverwalter Quelle: Frank Söllner

Büro für Ingenieure

Neu ist auch: Mit den Ingenieuren soll ein Büro gegründet werden, das Aufgaben für Dritte übernimmt. Die Idee sei aus den vielen Anfragen entstanden, so der Insolvenzverwalter. „Ingenieure werden überall händeringend gesucht. Wir können die Leistungen anbieten“, ergänzt er. Unter den Anfragen für Ingenieurleistungen seien auch welche von anderen Werften gewesen.

Verlängerung der Transfergesellschaften

Auf einer Mitgliederversammlung der IG Metall wurden die aktuellen Entwicklungen und Probleme diskutiert. Ein Thema, das vielen Beschäftigten unter den Nägeln brennt, sind die Transfergesellschaften. Bereits zum 1. August 2021 mussten beim ersten pandemiebedingten Jobabbau 573 Schiffbauer, Konstrukteure und Verwaltungsmitarbeiter in eine Transfergesellschaft wechseln – für sie gibt es Neuigkeiten: Der ehemaligen Werft-Belegschaft wird über den März hinaus eine Vertragsverlängerung angeboten. Die maximale Laufzeit geht bis zum 31. Juli. Die Transfergesellschaft war offenbar zunächst nur bis Ende März durchfinanziert. Nach jetzigem Stand sei die Verlängerung nur monatlich und zu schlechteren Konditionen möglich. Bei der Finanzierung sei man auf das Land angewiesen.

Laut Geschäftsführer Oliver Fieber, zuständig in der Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH mit Sitz in Bremen, würden alle Kollegen angeschrieben, bis Mittwoch soll sich jeder Einzelne entscheiden.

Ab 1. März 2022 kam die zweite Transfergesellschaft mit jetzt 1571 Kollegen hinzu. Diese läuft vier Monate bis Ende Juni. Weitere 93 Arbeitnehmer der MV Werften Fertigmodule GmbH in Wismar sind ebenfalls in eine Transfergesellschaft gewechselt.

Interessenten für Werk in Dammhusen

Für das Werk in Dammhusen ist der Insolvenzverwalter guter Dinge, relativ kurzfristig neue Eigentümer mit perspektivisch noch mehr Beschäftigten als vorher zu finden. Dabei soll es sich nicht um Werftindustrie handeln.

Insolvenzverwaltung und IG Metall appellieren an die Politik, auch bei der zweiten Transfergesellschaft eine Verlängerung zu ermöglichen. Investoren bräuchten qualifizierte Mitarbeiter, die Beschäftigten eine Perspektive.

Fristverlängerung für Käufer bis 8. April

Die Zeit drängt: Der Insolvenzverwalter ist zwar beim Standort Wismar deutlich zuversichtlicher als vor vier, fünf Wochen. Die Frist für unverbindliche Angebote von Investoren hat er um vier Wochen bis zum 8. April verlängert. Diesen Wunsch hätten Interessenten geäußert, gerade für Betriebskonzepte in der Zeit des Übergangs, denn mit dem eigentlichen Start neuer Produkte sei kaum vor 2024 zu rechnen. An dieser Stelle kommt die „Global Dream“ ins Spiel. Die Fertigstellung des zu 75 Prozent fertigen Kreuzfahrtschiffes könne den Übergang retten. Für die Zeit nach dem 8. April gebe es keinen festen Zeitplan.

Dennoch wolle er bis Ende April mehr Klarheit haben. Morgen ist sich bewusst, dass der Druck auf jeden Einzelnen in der Transfergesellschaft steigt, sich nach anderen Jobs umzusehen, wenn erst Ende April bzw. im Laufe des Mai neue Perspektiven aufgezeigt werden können. Er selbst tue sich schwer mit Empfehlungen, aber die eingegangenen Angebote zur Übernahme der Werft seien deutlich besser als erwartet. Darum wäre die Verlängerung der Transfergesellschaften wünschenswert. Auch im Sinne künftiger Investoren, die an den Werften und am Know-how der Beschäftigten interessiert seien.

Ziel bleibt, die Global Dream in Wismar zu Ende zu bauen

Morgen betonte auf der Versammlung der IG Metall, dass es weiterhin ganz klar das Ziel sei, die „Global Dream“ in Wismar zu Ende zu bauen. Das wäre die Brücke in die Zukunft, um die Beschäftigten zu halten. Möglich ist aber auch ein Weiterbau an einem anderen Standort. Das möchte Ronald Zier nicht. Und das Betriebsratsmitglied hofft, dass so viele Mitarbeiter wie möglich zur Werft zurückkehren können.

Am Freitag gab es in Rostock ein Treffen von Vertretern der IG Metall, der Betriebsräte der drei Werftstandorte, von Verbänden und Unternehmen mit MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und Claudia Müller (Grüne), maritime Koordinatorin der Bundesregierung. Beraten wurden Perspektiven für Spezialschiffbau und Konverterplattformen für Stromerzeugung auf See als Teil der Energiewende.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder