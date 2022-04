Rostock

Das Wetter über Mitteleuropa ist für das kommende Wochenende von nur langsam vorüberziehenden Tiefs aus Richtung Osteuropa geprägt. Damit bestimmt trotz Nordost- bis Ostwind eine leicht wechselhafte Witterung unser Küstenwetter in Mecklenburg-Vorpommern. In den kommenden Tagen gibt es rasche Wechsel aus dichten Wolkenfeldern und sonnigen Abschnitten.

Kurze und nur wenig intensive Schauer bilden sich lokal, sind aber die Ausnahme. Die Tagestemperaturen schwanken von Donnerstag bis Sonntag zwischen 8 und 15 Grad. Nachts kühlt es sich bis 4 Grad ab. Es bleibt frostfrei. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark auffrischend aus Nordost bis Ost.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Donnerstag bis Sonntag ist es wechselnd wolkig, Schauer bilden die Ausnahme. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in den Morgenstunden und steigen im Tagesverlauf auf 10 bis 13 Grad. Direkt in Küstennähe ist es merklich kühler. Nachts kühlt es sich bis 5 Grad ab. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark auffrischend aus Nordost bis Ost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Bis einschließlich Wochenende wechseln Wolkenfelder und Sonne einander ab. Schauer bilden sich nur selten. Die Tageswerte liegen bei 10 bis 13 Grad. Direkt an der Küste ist es spürbar kühler. In der Nacht kühlt es sich bis 6 Grad ab. Der Wind weht mäßig bis frisch, zeitweise stark auffrischend aus Nordost bis Ost.

Graal-Müritz, Darß

Am Donnerstag sind Wolken sowie sonnige Abschnitten einzuplanen. Freitag ist es ganztägig bedeckt aber niederschlagsfrei. Am Wochenende gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Tageswerte steigen auf 9 bis 12 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter 6 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Nordost bis Ost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Von Donnerstag bis Sonntag wechseln Wolken, sonnige Abschnitte und nur sehr selten kurze Schauer einander ab. Am Freitag sind häufiger Wolken unterwegs. Das Wochenende gestaltet sich zunehmend freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen in den nächsten Tagen Werte bis 12 Grad. Direkt an der Nordostküste ist es mit 8 Grad spürbar kühler. Nachts bleibt es frostfrei, die Werte sinken kaum unter 6 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Ost bis Nordost.

Usedom, Greifswald

Donnerstag bis Sonntag wechseln Wolkenfelder und freundliche Abschnitte einander ab, kurze Schauer sind nur selten unterwegs. Die Sonne erwärmt die Luft auf 10 bis 13 Grad. Direkt an der Küste kühlt der Nordost- bis Ostwind die Tageswerte erheblich. Nachts ist es frostfrei. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen merklich auffrischend aus Nordost bis Ost.

Mecklenburgische Seenplatte

Bis einschließlich Wochenende ist es wechselnd wolkig, mit Schauern ist hin und wieder zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in den Morgenstunden und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 11 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen stark auffrischend aus Nordost bis Ost.

Der Mond entfernt sich von uns

Der Mond bewegt sich immer weiter von der Erde weg. Ursache ist die durch die Mondgravitation hervorgerufene Ebbe und Flut auf der Erde. Die dabei ständig entstehende Reibung zwischen Wasser und Boden führt folglich zum Energieverlust für das Gesamtsystem Erde-Mond.

Von Ronald Eixmann/OZ