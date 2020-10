Wetterdienst warnt vor Hochwasser in Wismar

Wismar

Wismar und die gesamte deutsche Ostseeküste erwartet am Mittwoch ein Hochwasser. Davor warnen der Deutsche Wetterdienst und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Für die Lübecker Bucht und Wismar wird ein Pegelstand von bis zu 140 Zentimetern über Normal vorhergesagt.

Die Hansestadt Wismar bittet die Bewohner in Wassernähe, ihr Eigentum zu sichern. Fahrzeuge sollen ebenfalls aus den jeweiligen Gebieten weggeparkt werden. Sandsäcke werden ab Dienstag 16.30 Uhr am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße von der Berufsfeuerwehr bereit gestellt. Die Stadtverwaltung fordert die Anwohner auf, sich frühzeitig mit den Sandsäcken einzudecken.

Die letzten drastischen Hochwasser erlebten die Bewohner der Hansestadt 2019. Anfang Januar kamen damals innerhalb weniger Tage gleich zwei Sturmfluten in Wismar und dem ganzen Land an. Damals wurde ein maximaler Wasserstand von 1,91 über Normal gemessen – der höchste in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das letzte Hochwasser gab es im Februar 2020, allerdings mit einem weit geringeren Höchststand.

Von Michaela Krohn