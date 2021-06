Wismar

Das Einhorn lässt den Spaziergänger unter der Hochbrücke, Richtung Dr. Leber-Straße, grinsen. Es ist nicht nur wunderbar rosa mit Regenbogenschwanz, sondern hängt kopfüber gefesselt und mit geknicktem Horn rum – was der Künstler den Spaziergängern wohl damit sagen will? Die erreichbaren Wände zur Hochbrücke wurden dank zehn Graffitikünstlern aus Wismar und Rostock gerade neu gestaltet – ganz legal, mit Zustimmung und finanzieller Förderung der Stadt, mit Sponsoren und bekannten Namen aus der Szene.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entstanden sind 120 Quadratmeter Kunst mit Motiven aus „Alice im Wunderland“ zwischen Grinsekatze und Riesenpilz. Die Kunst beugt Schmierereien vor, wissen die Akteure. Nach dem ersten Bericht in der OSTSEE-ZEITUNG im April über die Aktion kamen Sponsoren und eben die finanzielle Hilfe der Stadt, so dass das Material zwischen Grundierung und Sprühfarben gekauft werden konnte. Die Künstler, die mitunter wie Christian Pursch alias TEML von ihrer Arbeit leben (können), haben kostenfrei ein Wochenende lang agiert, um positive Graffitisignale zu setzen – beim Zufallspassanten und in der Szene.

Von Nicole Hollatz