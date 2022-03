Wismar

Am Freitag, 18. März, von 15 bis 20 Uhr können Pakete mit Hilfsgütern für ukrainische Menschen in der Baustoffprüfstelle, Lübsche Str. 109 in Wismar abgegeben werden. In der Baustoffprüfstelle wird seit Beginn des Krieges gesammelt.

Steffi Korsch ist dort Mitarbeiterin, ihr Mann als Abteilungsleiter der PSV-Fußballer ruft nun auch die Sportlerinnen und Sportler auf der PSV-Webseite auf: „Auch der PSV Wismar e.V. und seine vielen Mitglieder sind empört über den rücksichtslosen Feldzug gegen die ukrainische Bevölkerung. Wir wollen mehr tun, als nur unsere Empörung zum Ausdruck bringen.“

Sportler spenden

Familie Korsch hat Kontakte zum „SIC e.V. Ukrainisch-Deutsches Kulturzentrum“ in Schwerin. Darüber entstand eine Liste zum zielgerichteten Helfen. „Das geht direkt mit Geldspenden an das angegebene Spendenkonto oder aber mit Sachspenden, die wir hier in Pakete eingeteilt haben, damit die Sortierung schnell und reibungslos klappt“, heißt es weiter auf der Webseite. Spendenkontakt: SIČ e.V. Ukrainisch-Deutsches Kulturzentrum, DE61 1001 0010 0844 5801 03.

Bei der Spendenaktion am Freitag sollen die Menschen konkrete Pakete packen und beschriften. Die Pakete gehen dann zum Teil zu den Geflüchteten nach Wismar und in die Ukraine. Für die Ukraine werden insbesondere haltbare Lebensmittel, Medikamente und Verbandsmaterial/Verbandskästen gebraucht.

Komplette Pakete spenden

Es können zum Beispiel Hygiene-Pakete für Erwachsene gepackt werden (Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo, Schwamm, Cremes, Menstruationsprodukte). Oder Ausstattungspakete für Erwachsene mit Handtücher, Badelatschen, Hausschuhe, Socken (alle Größen), Unterwäsche (S, M, L), Toilettenpapier, Taschentücher. Babypakete für bis Dreijährige sollen Windeln, Babypuder, Wundschutzcreme, Unterwäsche, Strumpfhosen, Unterhemden, Feuchttücher, Fläschchen, Schnuller enthalten. Die Pakete für größere Kinder Schulsachen (Stifte, Papier, Radiergummi, Lineale, Filzstifte etc.), Kindershampoo, Kinderzahnbürste, Kinderzahnpasta, Schwamm, Kinderseife, Cremes, Duschgel, Kinderbadelatschen, Kinderhausschuhe.

Gerade hat der PSV Fußbälle in die zentrale Unterbringungsstelle im Hotel Schäfereck in Groß Strömkendorf gebracht. Steffi Korsch: „Da sind einige Teenager, die sich darüber sicher freuen.“ Schon vorher wurden spontan Kleidung und Hygieneartikel nach Strömkendorf gebracht, „weil“, so Steffi Korsch, „nichts da war.“ Weiter: „Die Teenager taten mir wirklich leid, weil gar keine Sachen für sie dabei waren. Nur für Frauen und Kleinkinder. Aber auch daran arbeiten wir.“

Von Nicole Hollatz