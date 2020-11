Wismar

Die orangenen Schuhe auf der Rathausttreppe am Mittwoch fallen auf. Keine Kunstaktion, sondern eine „Signalfarbe“, wie sie am internationalen Anti-Gewalt-Tag weltweit zu sehen war. Wismars Gleichstellungsbeauftragte Petra Steffan hisste die Flagge mit der deutlichen Forderung „Frei leben, ohne Gewalt“.

„Gewalt gegen Frauen wird oft geleugnet, bagatellisiert oder nicht ernst genommen“, kommentierte Petra Steffan. Sie weiß, die Betroffenen schweigen, aus Angst oder aus Scham. Heidi Wollensack vom Wismarer Zonta Club: „Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau nach partnerschaftlicher Gewalt!“

Zonta als internationale Organisation berufstätiger Frauen in Führungspositionen organisiert den weltweiten Aufruf „Orange the World“ mit der leuchtenden Signalfarbe. 17 Uhr erleuchteten Gebäude um die ganze Welt orange, in Wismar war es das Rathaus, was so angestrahlt wurde.

Hilfe erhalten: Frauenhaus Wismar: Telefon 03841 283627, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016. Die Hansestadt hat auch einen Kinospot zum Thema produziert.

Von Nicole Hollatz