Wie am Wismarer Krankenhaus chronische Schmerzen bekämpft werden

Für Nichtbetroffene ist es kaum vorstellbar, wie Menschen mit chronischen Schmerzen leiden. Wenn jede Bewegung wehtut. Wenn der Schmerz das Leben bestimmt. „Dann kommt irgendwann der Moment, wo diese Menschen vor Schmerzen morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen“, berichtet Dr. med. Sylvia Sultansei.

Die Schmerztherapeutin ist seit April als Oberärztin in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Sana Hanse-Klinikum Wismar und baut dort eine stationäre Schmerztherapie auf. Ein wichtiges Thema. Ende August kommen die ersten Patienten, Platz ist erst für vier Betroffene, später für acht.

Wenn der Schmerz sich verselbstständigt

Die Oberärztin erklärt: „Eigentlich sind Schmerzen ja etwas Gutes. Sie sind ein Warnsignal des Körpers, um uns vor Verletzungen zu schützen oder Störungen im Körper zu erkennen.“ Problematisch wird es, wenn der Schmerz sich verselbstständigt und diese Warnfunktion längst verloren hat.

„Dann spricht man von einer Schmerzerkrankung.“ Die kann, je nach Art und Stärke des Schmerzes, nach drei bis sechs Monaten mit dem Schmerz entstehen. Umso wichtiger sei es, anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen ärztlich abklären und behandeln zu lassen. „Aber der Mecklenburger geht eher zu spät zum Arzt!“, so die Warnung der Schmerztherapeutin.

Schlafstörungen und Depressionen

In Deutschland leiden circa 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen, mehr als zwei Millionen Betroffene haben durch die Schmerzen psychische Probleme wie Angststörungen oder Depressionen. „Schlafstörungen sind sehr häufig“, berichtet die Oberärztin. Sie weiß, Patienten mit chronischen Schmerzen haben oft schon einiges an Ärzten und Therapieansätzen hinter sich.

„Wenn die ambulante Therapie nicht oder nicht mehr hilft und die Schmerzen trotz vieler Therapieversuche stark zunehmen, ist die stationäre Therapie ein ergänzendes Angebot“, erklärt Dr. med. Sylvia Sultansei. Die Patienten und ihre Schmerzen werden bei der stationären Therapie im Krankenhaus komplett durchleuchtet, körperlich und psychisch. „Die Patienten sagen manchmal, so genau wurden sie noch nie untersucht.“

Körper und Seele gemeinsam behandeln

Die „Seele“, so die Fachärztin, spielt bei chronischen Schmerzen oftmals eine große Rolle. Beispielsweise können anhaltender Stress die Muskeln verspannen, das führt zu Schmerzen und Fehlbelastungen und dann wieder zu Schmerzen. Ein Teufelskreis, behandelt werden müssen für dauerhaften Erfolg Körper und Seele.

„Chronische Schmerzen sollten immer ganzheitlich behandelt werden!“ Das Team der stationären Schmerztherapie im Wismarer Krankenhaus besteht aus der Oberärztin und einer speziell ausgebildeten Schwester, aus Ergo-, Kunst- und Musiktherapeuten sowie einer Psychotherapeutin. Bei der Psychotherapeutin erlernen die Menschen Schmerzbewältigungstechniken und wie sie mit Schlafstörungen und Stress umgehen können.

Ein Therapiehund hilft

Einmal die Woche wird ein speziell ausgebildeter Therapiehund die Patienten zum gemeinsamen „Gassigang“ besuchen. Hundehalter wissen: Ein Hund macht glücklich! Dr. med. Sylvia Sultansei erklärt den wissenschaftlichen Hintergrund: „Der positiv erlebte Kontakt zum Hund reduziert die Stresshormone und führt zur Ausschüttung von Glückshormonen.“

Der eigene Hund kann manch einem Schmerzpatienten sogar wieder zurück ins soziale Leben helfen. „Gerade wenn man so weit ist, morgens vor Schmerzen nicht mehr aufstehen zu wollen. Mit Hund muss man aufstehen und hat auch wieder beim Spaziergang Kontakt zu anderen Menschen und Hundehaltern. Das ist gut für die Seele, aber in der Schmerztherapie nur ein kleiner Baustein.“

Stationäre Aufnahme

Wichtig für diese umfassende Therapie ist die stationäre Aufnahme im Krankenhaus. „Unsere erste Aufgabe auf Station ist es immer erst einmal, den aktuellen Schmerz zu behandeln. Dann gucken wir weiter und tiefer.“ Oft müssen die Patienten medikamentös ein- oder umgestellt werden. Oder brauchen nach Jahren mit Schmerzmitteln sogar einen Entzug vom Wirkstoff, der nicht mehr richtig hilft.

Die Oberärztin: „Die Menschen kommen aus ihrer Häuslichkeit heraus in eine Gruppe mit Menschen, denen es genauso geht. Sie haben zwar unterschiedliche Schmerzen, aber sie erfahren in der Gruppe Verständnis für die Situation und die Schmerzen. Das ist im häuslichen Umfeld nicht immer so.“

Aus der Häuslichkeit zurück ins Leben

Ziel ist der Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben, mit weniger Schmerzen oder sogar schmerzfrei. Mit dem Patienten wird ein erreichbares gemeinsames Therapieziel besprochen. „Oft ist das natürlich eine Schmerzlinderung, aber auch die Verbesserung der Beweglichkeit und Funktionalität.“

Eine Selbstbestimmtheit im Umgang mit dem Schmerz statt eines Schmerzes, der das Leben bestimmt. „Der Patient lernt viel bei uns, was gegen den Schmerz hilft – in regelmäßiger Anwendung oder auch im Akutfall.“

Vielen kann geholfen werden

Es ist mitunter ein langer Weg aus einem langen Leben mit Schmerzen zurückzufinden, macht die Fachfrau klar. Dr. med. Sylvia Sultansei arbeitet seit 18 Jahren in der Schmerztherapie, wurde in Malchin geboren, hat in Rostock studiert und in Frankfurt (Oder) sowie Eisenhüttenstadt gearbeitet. Die kleine Enkelin hat sie wieder zurück in den Norden gelockt.

„Es ist unglaublich befriedigend, die Menschen bei erfolgreicher Therapie zu erleben. Ihre Dankbarkeit. Und es ist schwer auszuhalten, wenn man mal nicht helfen kann. Insbesondere wenn die seelischen Probleme zu groß sind“, erklärt die Oberärztin. „Mitunter ist es so, dass es am Ende der stationären Schmerztherapie noch keine ganz große Verbesserung gibt. Die Arbeit geht nach der Therapie weiter.“

Der Weg bis zur stationären Schmerztherapie Patienten können über den Facharzt an die stationäre Schmerztherapie verwiesen werden. Eine ambulante Vorbehandlung muss bereits erfolgt sein. Die Patienten bekommen vor der Untersuchung einen umfangreichen Schmerzfragebogen, den sie zum ersten Vorgesprächstermin ausgefüllt mitbringen. Bei dem Termin erfolgt eine ausführliche Befragung und gegebenenfalls eine erste Untersuchung. Im Ergebnis wird vom Arzt die Indikation (Aufnahmeberechtigung) zu einer stationären multimodalen Schmerztherapie gestellt oder – falls nicht – ein anderer Verfahrensweg vorgeschlagen. Be einer Aufnahmeberechtigung kommt der Patient noch ein zweites Mal vor der eigentlichen Aufnahme zur großen ärztlichen Voruntersuchung (Assessment) durch das ganze Team. Selbst wenn noch kein Platz für den Patienten in der stationären Schmerztherapie verfügbar ist, wird er über die Befunde informiert und bekommt erste Tipps und Hinweise, die ihm im Umgang mit den Schmerzen bis zur stationären Aufnahme helfen können.

