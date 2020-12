Wismar

Andreas von Thien schickt herzliche Grüße aus dem Rheinland ins heimatliche Wismar. 1967 in der Hansestadt geboren, kennen ihn viele als Sportmoderator für den Privatsender RTL. Mit seiner Heimatstadt ist er immer noch eng verbunden, trotz der trennenden Kilometer. Die Wismarer Boxlegende Fiete von Thien ist sein Vater.

Als Journalist und Fernsehmoderator muss Andreas von Thien auch zwischen den Feiertagen und sogar am Silvestertag arbeiten. „Wir werden sicherlich auch mal mit den Kollegen anstoßen“, verrät er. Nach der Arbeit freut er sich auf Sushi, einen gemütlichen Abend und manch ein gutes Getränk mit der Familie.

Sonst hat das Böllern mit dem 14-jährigen Sohn Tradition. „Das machen wir dieses Jahr nicht. In diesem Jahr ist halt alles so ein bisschen anders. Und wir hoffen, dass es im neuen Jahr alles besser wird“, erzählt Andreas von Thien.

Digitales Böllern

Der bekannte Moderator lacht: „Ansonsten stellen wir uns einfach vor, dass es knallt. Und um das Gefühl des Feuerwerks nicht ganz zu verlieren, streamen wir die Knallerei um 0 Uhr auf den Fernseher – vom Vorjahr!“

Der Champagner für Silvester steht schon kalt. „Mit den Nachbarn werden wir traditionell aufs neue Jahr anstoßen – diesmal mit Abstand auf der Straße.“ Und auch das ist Tradition im Hause von Thien: Neujahr kommt der Weihnachtsbaum raus, die Weihnachts-Deko wird komplett eingepackt. „Und wie jedes Jahr freuen wir uns nach dem großen Aufräumen auf das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und das Neujahrsskispringen in Garmisch. Perfekt!“

Videotelefonie mit den Eltern

Die Eltern an der Ostsee werden per Smartphone und Videotelefonie mit einbezogen. „Wir telefonieren fast jeden Tag“, erzählt Andreas von Thien. So waren die Wismarer Eltern schon zu Weihnachten zumindest digital per Videoanruf mit dabei.

„In Gedanken bin ich sowieso immer in Wismar und in meiner Heimat, Wismar im Herzen zu haben, ist wichtig und nie verkehrt“, erzählt er. Der Moderator lebt mit seiner Familie in der Nähe von Köln. „Ich habe ja noch viele Freunde dort oben, die ich grüße! Ich hoffe, ich bin im neuen Jahr relativ schnell wieder an der Ostsee und kann meine geliebte Heimat und die Eltern wieder sehen.“

Entspannung nach Stress

Für den bekannten Moderator, der beispielsweise auch in Wismar regelmäßig die Sportlergala moderiert, waren die vergangenen Monate stressig. So war er froh, über die Weihnachtsfeiertage etwas zur Ruhe kommen zu können. Mit Bio-Gänsebraten, einem Sieben-Kilometer-Lauf gegen das Überfressen, Bescherung auf Abstand, einem vorherigen Corona-Test und einem Familienfoto mit Masken unterm Weihnachtsbaum.

Von Nicole Hollatz