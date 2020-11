Blowatz

Eine schöne Idee haben sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Blowatz einfallen lassen. Sie unterstützen den Nikolaus bei seiner Rundtour in der Gemeinde Blowatz.

Kleine Überraschungen

Am 6. Dezember kommt der Feuerwehr-Nikolaus zu den Kindern der Gemeinde Blowatz. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Blowatz besuchen Kinder in einem Alter von bis zu 12 Jahre mit dem Löschfahrzeug und überbringen eine kleine Überraschung, natürlich mit viel Abstand.

Der Jugendwart Jan Karschau informiert: „Start der Rundfahrt wird um 16 Uhr sein.“ Dann fährt das Löschfahrzeug einen Rundkurs von Blowatz über Dreveskirchen, Friedrichsdorf, Robertsdorf, Alt Farpen, Groß Strömkendorf, Wodorf und Heidekaten zurück nach Blowatz.

Anmeldung bis zum 29. November

Eltern, die ihren Kindern diese ungewöhnliche Nikolausüberraschung bereiten wollen, müssen sich mit ihrer Adresse und den Kontaktdaten bis zum 29. November per E-Mail an nikolaus@feuerwehr-blowatz.de anmelden

Jan Karschau: „Bitte schreibt dem Nikolaus euren Namen, euer Alter und eure Adresse auf, damit er euch auch findet!“ Die Anmeldung ist auch per Brief direkt in den Briefkasten am Feuerwehrgerätehaus möglich.

Mit Tatütata

Genaue Uhrzeiten, wann der Nikolaus bei welchem Kind ist, können nicht genannt werden. Aber Vorfreude und Aufregung gehört in der ganzen Adventszeit dazu. „Schaut einfach geduldig aus dem Fenster, wir machen uns bemerkbar!“, schmunzelt Jan Karschau.

Die Kameradinnen und Kameraden hoffen, „den Kindern mit dieser Aktion ein Lächeln in dieser schweren Zeit aufs Gesicht zu zaubern. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn wir bei dieser Gelegenheit ein selbstgemaltes Bild mitnehmen dürfen.“ Gerne natürlich mit einer Feuerwehr drauf!

Dank Förderverein

Der Feuerwehrförderverein Blowatz macht die Aktion finanziell möglich. Viele beliebte Veranstaltungen der Kameraden, wie das Osterfeuer im Frühling oder nun der Laternenumzug, mussten abgesagt werden.

Seit Ende Oktober musste der Ausbildungs- und Dienstbetrieb der Feuerwehr und auch der Jugendfeuerwehr wieder eingestellt werden. Jan Karschau: „Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr wieder zum Regelbetrieb zurückkehren können.“

Besonders für Kinder ist diese Situation nicht einfach. Karschau: „Daher haben die Blowatzer Blauröcke nach einer Möglichkeit gesucht, Kinderaugen in dieser dunklen Jahreszeit zum Leuchten zu bringen.“

Von Nicole Hollatz