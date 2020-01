Wie e-mobil sind Politik und Verwaltung in Mecklenburg?

Schwerin/Rostock

Wie sieht es im Fuhrpark der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern in Sachen E-Mobilität eigentlich aus? Auf Anfrage teilte das Innenministerium des Landes mit, dass gegenwärtig 73 Fahrzeuge zum Fuhrpark der Landesregierung gehören. Davon sind neun im Auftrag der Staatskanzlei unterwegs, 17 Fahrzeuge für die Landesvertretung Berlin und Brüssel und die Ministerien. Die restlichen 47 Fahrzeuge gehören zum Bereich der Selbstfahrer und zum allgemeinen Fahrdienst.

Fünf der Fahrzeuge des Landesfuhrparks sind rein elektrisch betriebene Wagen, zudem gibt es fünf hybrid betriebene Fahrzeuge, von denen drei erst im vergangenen Jahr angeschafft wurden. Auf die Frage, ob es Pläne gebe, die gesamte Dienstwagenflotte des Landes bald auf Elektroautos umzustellen, lautete die Antwort: „Nein, derartige Pläne gibt es momentan nicht. Mittelfristiges Ziel ist der weitere bedarfsgerechte Ausbau der Elektromobilität.“

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

In der Verwaltung der Hansestadt Rostock denkt man da zumindest schon weiter. Im Fuhrpark der Stadtverwaltung befinden sich zurzeit zwar auch nur fünf Elektroautos, jedoch schon Anfang Februar kommt ein elektrisch angetriebener Transporter und im Verlauf des Jahres voraussichtlich auch noch ein Elektrolader hinzu. Außerdem gibt es im Fuhrpark der Hansestadt bereits ein elektrisches Lastenfahrrad und zwei Pedelecs. „Der Pkw-Fuhrpark der Stadtverwaltung soll mittelfristig emissionsfrei fahren“, teilte Kerstin Kanaa, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage der OZ mit.

Denkbar sei, so auch Kanaa, „dass vor allem im Pkw-Bereich bis zum Jahr 2026 die Fahrzeuge im Fuhrpark der Stadtverwaltung auf Elektroantriebe umgerüstet werden können. Im Nutzfahrzeugbereich wird die Umstellung auf Elektrofahrzeuge aufgrund von noch nicht ausreichend verfügbaren Fahrzeugmodellen etwas länger dauern. Eine neue Beschaffungsrichtlinie wird gerade in der Verwaltung abgestimmt.“

Landkreis Nordwestmecklenburg

Der Fuhrpark des Landkreises Nordwestmecklenburg (ohne Fahrzeuge des Fachdienstes Kataster und Vermessung) umfasste Ende November 2019 insgesamt 28 Fahrzeuge. Davon sind neun Fahrzeuge Elektroautos (sechs BMW i 3, zwei e-Golf, ein Fiat 500) und ein BMW-Hybridfahrzeug (der Dienstwagen der Landrätin Kerstin Weiss, SPD). Derzeit ist laut Auskunft des Pressesprechers Christoph Wohlleben ein weiteres E-Auto zur Anschaffung ausgeschrieben.

Hansestadt Wismar

Die Hansestadt Wismar hat 58 Fahrzeuge (inklusive Berufsfeuerwehr) – davon ist bisher nur eines als E-Fahrzeug zugelassen.

Landkreis Rostock

Stephan Meyer, Dezernent für Inneres und Ordnung, zuständig für den Fuhrpark des Landkreises Rostock, teilte auf Anfrage der OZ mit: „Für mich sind alternative Antriebsformen ein grundsätzliches Anliegen. Es stehen aber noch keine Elektrofahrzeuge in der Dienstwagenflotte des Landkreises Rostock bereit, weil Investitionen in alternative Antriebe im Interesse des Kreises und seiner Einwohnerinnen und Einwohner ebenso gut durchdacht wie ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig ausgerichtet sein müssen. Wir richten uns nicht nach auf den Markt geworfene Förderungen. Der Landkreis Rostock hat daher eine Studie in Auftrag gegeben, die klimatische und technologische Ziele bei der Einführung von Elektromobilität betrachtet. Erste Ergebnisse erwarte ich noch im 1. Halbjahr 2020.“

