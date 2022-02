Wismar

Die Menschen um Ingolf Holst sind alle mindestens doppelt, eher dreimal so alt wie er. Und trotzdem hängen sie ihm an den Lippen und den Fersen. Ingolf Holst ist definitiv Wismars jüngster Gästeführer, wahrscheinlich auch der jüngste in ganz Mecklenburg-Vorpommern und einer der jüngsten deutschlandweit.

Jungfernführung

Zum Weltgästeführertag am Samstag hatte der 20-Jährige seine Feuertaufe beziehungsweise „Jungfernführung“. Zusammen mit anderen der frisch ausgebildeten Gästeführerinnen und -führern, sprich dem Wismarer Gästeführernachwuchs, zeigte er seinen Blick auf die Stadt und auf das diesjährige Motto „Mit Leib und Seele“.

„Ich bin jetzt auch nicht mehr so aufgeregt“, verrät er kurz vor Führungsbeginn, schnappt sich den Regenschirm und macht seinen Gästen mit Blick aufs Regenradar und die dunklen Wolken am Horizont Mut: „Gästeführer sind wetterfest, wir laufen auch bei Sturm!“ Die große Herausforderung sei es nun, den sonst für zwei Stunden ausgelegten Rundweg auf nur eine Stunde zusammen zu kürzen. Erzählen könne er weit mehr über seine geliebte Heimatstadt.

Begeistert von und für Wismar

„Ich mach das, weil ich andere für Wismar begeistern möchte“, erklärt er. Probleme, vor anderen Menschen frei zu erzählen, hatte er nie. Als Jugendlicher hatte er sich schon als Moderator bei Jugendveranstaltungen engagiert und auf großen Bühnen gestanden. Entsprechend locker ist die Führung, bei der übrigens nur Wismarer dabei sind. Und die sind begeistert vom Wissen des jungen Mannes! Das hat er sich neben seiner Schule auf dem Fachgymnasium dank der Ausbildung zum Gästeführer der Stadt angeeignet. „Alleine 50 Stunden Theorie!“

Bei seinen Führungen versucht er aber, auf zu viele Jahreszahlen zu verzichten. „Die merkt sich eh niemand. Ich erzähle die Geschichten drum herum“, erklärt er zwischendurch. Beispielsweise im Heilig-Geist-Hof. Die Gäste „outen“ sich als Soko-Wismar-Fans, Ingolf Holst erzählt von der „Fernsehmagie“, die die Polizeiautos erst in den Wismarer Kirchhof fahren lasse. „Dann kommen sie in Berlin-Adlershof raus, denn dort werden die Innenaufnahmen gedreht.“ Gelächter im Publikum. Das ist das wichtigste, dass eine Stadtführung unterhaltsam ist.

Erstaunliches

Die Daten und Fakten kommen natürlich, dazu immer die Tipps, was die Menschen sich unbedingt ansehen sollen, egal ob Einheimische oder Touristen: die Deckenmalereien in Heilig-Geist, das Welt-Erbe-Haus mit seinem malerischen Innenhof, die Kirchen mit ihren Ausblicken auf Wismar und die grünen Innenhöfe beispielsweise. Und natürlich Wismar im Sommer, wenn Nosferatu zum 100-jährigen Filmjubiläum wieder durch die Stadt geistern wird.

Und immer wieder kommt Erstaunliches: dass der Heilig-Geist-Hof mal deutlich größer war und dass im Hospital Bier gebraut wurde. Und selbst, als er mit dem Marien-Kirchturm im Rücken und der Kirch-Sprengung im Kopf mal kurz den berühmten roten Faden verliert, bleibt er locker und steckt mit seinem Lächeln die Gäste an: „Das passiert mal, dass man den vor Aufregung kurz verliert und dann mal ganz kurz tief Luft holen muss.“

Roter Faden und starke Fakten

Sofort ist Ingolf Holst wieder drin, erzählt vom reichen hanseatischen Wismar, das sich drei riesige Kirchen leisten konnte, vom fünf Meter breiten Ziffernblatt von St. Marien, von Bruno Backstein und seinem Erklärfilm, von den Kriegsschäden im gotischen Viertel, der Sprengung und dem, was nun im alten Kirchenschiff entstanden ist.

Zum Lachen und zum Staunen bringt er die Menschen immer wieder: Die Tauzieher – die bronzernen Menschen im St. Marien-Forum standen erst vor dem Rathaus. „Da passen sie ja auch irgendwie hin.“ Und Wismars Bürgermeister gucke von seinem Büro aus auf den Platz, auf dem schon mal ein Kollege geköpft wurde. Und schwupp ist die Stunde vorbei. Ingolf Holst freut sich über den Applaus und die durchweg positiven Rückmeldung.

Und wenn ihm dann Gäste aus Berlin sagen, dass sie mit Studienfreunden wieder kommen wollen UND eine Führung mit Wismars jüngstem Gästeführer wollen – so geschehen am Samstag! – „dann ist das der Jackpott. Dann habe ich alles richtig gemacht! Denn junge Leute können das auch!“ Junge Ingolfs auf den Fall.

Von Nicole Hollatz