Wie ein Wismarer Glas, Keramik und Edelstahl aufhübscht 

Wismar

Beim Late-Night-Shopping am Sonnabend, 14. August, von 17 bis 22.30 Uhr in der Wismarer Altstadt ist Kristian Kny mit dabei.

Mit Sandstrahlwerkstatt selbstständig gemacht

Die Idee findet er so gut, dass er das Event mit einem Tag der offenen Tür verbindet und so ab 11 Uhr loslegt. Kristian Kny hat sich mit seiner kreativen Sandstrahlwerkstatt in der Altböterstraße am 3. März in der harten Corona-Zeit selbstständig gemacht.

Quadfahrer steckt Energie jetzt in seinen Laden

Der Landesmeister von Mecklenburg-Vorpommern in der Quad-Klasse in den Jahren 2018 und 2019 ist glücklicher Familienvater mit Ehefrau Sarah und Tochter Karla.

Inzwischen hat Kristian mit dem Motorsport aufgehört, seine Energie steckt er in seinen Laden. Hier hübscht er zum Beispiel Glas, Keramik und Edelstahl auf. Bei Urlaubern stehen Wismar-Motive hoch im Kurs, gefragt sind auch Firmenlogos und Fotos auf Glas. Aus über 6000 Motiven können Kunden auswählen.

Gerade freut sich Kristian Kny über einen Auftrag der Poeler Kogge. 500 Flaschen designt der Wismarer. So mattiert er in seiner Werkstatt das Koggenmotiv auf die Flaschen.

Von Heiko Hoffmann