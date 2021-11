Wismar

Normalerweise rettet doch der Kasper immer die Großmutter oder die Prinzessin. Oder es kommt der tapfere Hauptmann, der den bösen Wolf verprügelt! Nun sind es die Figuren selbst, die Hilfe brauchen. Alle. Dem Sandmann fehlt das kleine Kindbärtchen und seine Zipfelmütze löst sich auf, der „Verkehrserziehungskasper“ hat offensichtlich schon viel erlebt, sein Kleidchen ist ganz schmuddelig, des Teufels Hörner sind schon ziemlich abgestoßen!

Zur Galerie Na welche Figuren erkennen Sie wieder? Kasplere, Sandmann, der Teufel, Königin, die liebe Großmutter – die Puppen wecken Kindheitserinnerungen. Sie werden nun liebevoll aufgearbeitet.

Sandmann und Co.

Wer weiß, was diese Puppen erzählen würden, wenn sie es könnten. Von den großen und kleinen Abenteuern, die Mutti oder Vati sich ausgedacht haben vor 50 oder 60 Jahren oder die die Geschwister dann nachgespielt haben, vielleicht mit mehr Kloppe für den bösen Teufel und seine Hörner.

Verein engagiert sich seit 2004 Seit 2004 gibt es den Verein KaSo Wismar e.V., KaSo steht für „Kreatives arbeiten und soziales Organisieren“. Der Verein mit seiner offenen Werkstatt in der ABC-Straße 17 ist Treffpunkt und Anlaufstelle für die verschiedensten Menschen und wird so mitunter zum Rettungsanker. In der Werkstatt wird getöpfert, gefilzt, genäht, mit Holz gearbeitet und beispielsweise alte Möbel restauriert, gemalt und gezeichnet, gestrickt und mehr. So werden beispielsweise alte, gespendete Stühle wieder aufbereitet und für den guten Zweck verkauft – jedes Jahr zur Stuhlparade.

Man sieht den Handpuppen ihr Alter an. „Eigentlich wollte ich sie mal selbst aufarbeiten, aber ich komme nicht dazu“, erzählt Carsten Keller aus Berlin. Vor fünf, sechs Jahren hat er zusammen mit Bettina Krögler angefangen, die beliebten Kasperlefiguren aus der DDR zu sammeln. Angefangen hatte es mit dem Sandmännchen und dem ersten Enkelkind als guten Grund, sich wieder an die schönen alten Spielzeuge aus der eigenen Kindheit zu erinnern. Dank Flohmärkte, privater Kontakte und Ebay hat das Sandmännchen schnell viele Freunde um sich versammeln können. Nur die Zeit, diese Schätze wieder aufzuarbeiten und damit bespielbar zu machen, hat sich nicht im gleichen Maße vermehrt.

Zufall zwischen Wismar und Berlin

Der Zufall half. „Wir sind einmal im Monat für mehrere Tage auf Poel“, erzählt Carsten Keller. Beim Wismarbesuch war er vor Jahren auf die „Stuhlparade“ des Vereins in der ABC-Straße aufmerksam geworden. Der Raumausstatter und Polsterer war sofort begeistert vom Verein und seinem Engagement, alten Stühlen neues, stilvolles Leben einzuhauchen. Er nahm Kontakt auf, brachte Stühle und Stoffe mit und engagiert sich seit dem einmal im Monat mit seinem Fachwissen als Handwerksmeister im Verein.

Aus dem „Erstkontakt“ entstanden ein Ehrenamt und freundschaftliche Kontakte. Und die Akteure im Verein waren sofort begeistert, als die Frage aufkam, ob sie die Berliner Kasperlesammlung inklusive der Arbeit übernehmen würden. „Wir retten das Kasperletheater!“, hieß es gleich.

Kistenweise Kindheitserinnerungen

„Wir machen die Figuren sauber, malen bei Bedarf die Gesichter nach oder sorgen für neue Kleidchen“, erzählt Karin Auerbach vom Verein begeistert. „Natürlich alles so original wie möglich!“ Aber im Zweifelsfalle auch „ergebnisoffen“. Vielleicht wird der grinsende Mädchenkopf mit blauer Mütze (Jungpionierin?) zur modernen „Influencerin“? Wer das Team im KaSo kennt, weiß, da steckt viel kreatives Potential!

Der Satz „Da kommen Kindheitserinnerungen hoch“ fiel in den letzten Tagen regelmäßig beim Blick in die Kisten aus Berlin. 93 Handpuppen sind nun nach Wismar umgezogen – kistenweise Kindheitserinnerungen und kistenweise Arbeit. Carsten Keller hat gleich Halterungen für die Handpuppen gebaut und mitgebracht. „Einige wie unser erstes Sandmännchen behalten wir natürlich“, schmunzelt Bettina Krögler.

DDR-Produkt

Die Köpfe aus DDR-Weichplastik, die Kleidchen zum Reinschlüpfen für die Hand aus dem typischen DDR-Stoff – man merkt den Puppen an, aus welcher Zeit sie stammen. „Die wurden in den 60ern und 70gern hergestellt. Man denkt immer, im Westen gab es solche Puppen nicht“, erzählt Carsten Keller. Stimmt nicht, diese Handpuppen wurden exportiert gegen harte Devisen und waren damit in den Kinderzimmern beider Seiten der Mauer zu Hause.

Und nun? Sind Sandmännchen, Kasper, die Großmutter, Königin und Co. im Wismarer KaSo zu hause, werden wieder schick gemacht und dann mit einem Goldrahmen als Bühne im Schaufenster des Vereins in der ABC-Straße zu sehen sein. Dann werden sie für den guten Zweck verkauft, vielleicht als „Kasperleparade“ nach der Stuhlparade. Die Helden der eigenen Kindheit werden gerettet, inklusive Kindheitserinnerungen, und bekommen so die Chance, zu neuen schönen Kindheitserinnerungen zu werden. „Wer selbst noch alte Handspielpuppen hat, kann sie gerne hier abgeben“, wirbt Karin Auerbach.

Von Nicole Hollatz