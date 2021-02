Wismar

Band 13 der Schriftenreihe der „Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar e.V.“, kurz Archivverein, kann druckfrisch im Buchhandel und im Stadtarchiv erworben werden. Es geht um die „Hexen von Poel“ und einen viel beachteten Inquisitionprozess, der wie immer mit dem Tod eines unschuldigen Menschen endete.

Erwürgt und verbrannt

Am Vormittag des 7. Februar 1699 beendete der Henker das trostlose Leben der Schweinehirtin Lucie Bernitt, 30 Jahre alt. Erwürgt und anschließend verbrannt auf dem Scheiterhaufen am Poeler Strand, wurde die geständige Hexe später zu einer prominenten Figur in der Forschung zur Verfolgungsgeschichte in Mecklenburg und darüber hinaus.

Mithilfe der einschlägigen Archivbestände in Wismar, Schwerin, Rostock, Greifswald und Lübeck nimmt der Historiker Martin Schaad nun eine Neubewertung des Inquisitionsprozesses vor. Darin kommt die maßgebliche Beteiligung der Inselbewohner zum Vorschein.

Nachbarschaftsintrige

Nicht eine fanatisch der Hexenverfolgung verschriebene Obrigkeit hatte Schuld an dem tragischen Schicksal Lucie Bernitts. Vielmehr war es eine vertrackte nachbarschaftliche Intrige, die ihren Tod bewusst und ganz zielgerichtet herbeiführen wollte. Wozu die grausame Hinrichtung diente, und wer letztlich dafür verantwortlich war, klärt sein fesselnde Bericht über „Die Hexen von Poel“.

Das Buch (ISBN 978-3-940677-65-5) gibt es für 20 Euro im Handel. Möglich wurde es dank Förderungen des Einstein-Forums in Potsdam, der Gemeine Ostseebad Insel Poel und des Museumsvereins Insel Poel e.V.

Buch und Plakat

Auch im Wismarer Archiv kann das Buch gekauft werden. Dort gibt es auch die Reproduktion einer historischen Karte von Poel aus genau dieser Zeit. Buch und Plakat (A2) kann zusammen für 25 Euro gekauft werden oder natürlich einzeln (Buch 20 Euro, Plakat 8,50). Das Archiv hat jeden Dienstag und Mittwoch von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet, jeden Donnerstag bis 17.30 Uhr, Zugang über die Gerberstraße 9a (Hofeinfahrt). Bestellungen sind über vorstand@archivverein-wismar.de möglich.

Von Nicole Hollatz