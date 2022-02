Wie eine Wismarer Musikschule Kinder aus Brennpunkten locken will

Wismar

Renate Burk-Färber und Christiana Wilke sind die beiden neuen Lehrerinnen an der Evangelischen Musikschule in Wismar. Mit ihnen werden auch neue Projekte ins altehrwürdige Haus in der Baustraße 27 (und an anderen Orten!) ins Leben gerufen.

Renate Burk-Färber unterrichtet Geige und Bratsche, sie ist aus Husum in die Region gezogen. Christiana Wilke ist gebürtige Wismarerin. Sie lebte in Österreich, bevor es sie nun wieder nach Nordwestmecklenburg zog. Sie wird Gitarre und Kontrabass unterrichten.

Musik für alle

„Es liegt mir am Herzen, den Kindern die Musik zu entlocken, die sowieso in ihnen steckt“, erzählt Renate Burk-Färber. Dabei möchte sie insbesondere auch den Kindern, deren Eltern sonst nicht auf die Idee kommen, das Kind zur Musikschule anzumelden, erreichen. Ein Konzept, was die Evangelische Musikschule seit ihrer Gründung fährt.

Mit niederschwelligen Angeboten an den sogenannten Brennpunktschulen in der Stadt sollen auch die Kinder erreicht werden, die sonst nie eine Musikschule von innen sehen würden. Geschweige denn von klein auf lernen, wie toll es ist, zusammen am Lagerfeuer Gitarre spielen zu können. Oder mit Freunden zusammen zu musizieren.

Ohne Druck

Musik für alle Kinder, wenn das Interesse da ist oder geweckt werden kann. Vorausgesetzt, es macht sich jemand die Mühe, es wecken zu wollen. „Und zwar ganz ohne Druck. Die Menschen sollen Freude an und mit der Musik haben, keinen Leistungsdruck“, erzählt Christiana Wilke.

Sie wird auch auf Poel in Zusammenarbeit und in den Räumlichkeiten der dortigen Kirchgemeinde unterrichten und so den Eltern viele Fahrdienste ersparen. Gitarrenunterricht klassisch und als Liedbegleitung ab zweiter, dritter Klasse, dazu musikalische Früherziehung für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren.

An den Schulen

An der Grundschule am Friedenshof und an der Tarnow-Grundschule werden in den kommenden Tagen und Wochen wieder Probestunden mit Geige und Gitarre angeboten – in kleinen Gruppen mit fünf, sechs Kindern. Über eine Förderung durch die Sparkassenstiftung konnten die kleinen Geigen dafür gerade angeschafft werden.

Dazu will Schulleiterin Silke Thomas-Drabon auch Orchester an den beiden Schulen gründen beziehungsweise nach der Coronapause wieder reaktivieren. „Kleine Leute – großes Orchester“, heißt das Projekt, das dank des Bundesprogramms „Kultur macht Stark“ finanziell möglich ist. Denn diese Angebote an den Schulen sind kostenfrei. „Schon nach der dritten Stunde Geigenunterricht kann man im Ensemble mitspielen“, weiß Renate Burk-Färber. Und anders herum: gemeinsames Musizieren, frühzeitig erlernt, macht richtig viel Spaß!

Freie Plätze an der Evangelischen Musikschule Wismar gibt es derzeit für Geige, Cello, Klavier, Saxophon, Klarinette, Querflöte, E-Bass, Gitarre und Gesang. Interesse: im Büro der EMU melden (Bürozeiten Montag und Mittwoch jeweils von 9 bis 13 Uhr), info@emu-wismar.de, Telefon: 03841 3033720.

Von Nicole Hollatz