Zwei Klassen der Regionalen Schule Neukloster sind seit Dienstag in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg per Allgemeinverfügung angewiesen. Demnach wurde ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet. Nun müssen rund 30 Schüler bis zum 4. Dezember in Quarantäne.

„Da die Kontakte in der Schule klassenübergreifend waren, sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9b und 10a, die am 19. und/oder 20.11.2020 in der Schule waren, in Quarantäne zu versetzen“, heißt es in der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes.

Auch die Schüler der Klassenstufen 7 und 8 sind derzeit noch betroffen und noch bis zum 27. November in Quarantäne. An der Regionalen Schule Neukloster ist es bereits der vierte Corona-Fall seit Anfang November.

Von Michaela Krohn