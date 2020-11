Wieder Corona-Fall an Wismarer Berufsschule

Wismar

Wieder müssen Schüler des Berufsschulzentrums Wismar in Quarantäne. Das hat der Landkreis am Mittwochmittag per Allgemeinverfügung angeordnet. Betroffen sind Berufsschüler der Kurse SGW 9.1 und SGW 9.2am Standort in der Mozartstraße. Sie müssen bis einschließlich 24. November in die häusliche Quarantäne.

Bereits am 11. November seien Symptome bei einer „Person“ – wie es in der Verfügung heißt –festgestellt worden, die seit dem auch nicht mehr in der Schule war. Die Person wurde aber erst später einem Abstrichtest unterzogen. In Folge dessen wurde am 18. November festgestellt, dass die Person an Covid-19 erkrankt ist. Alle Schülerinnen und Schüler der beiden betroffenen Klassen der Schule befinden sich bereits in einer fernmündlich angeordneten Quarantäne. Maßgeblich sei der Zeitraum für die Berechnung des Gesundheitsamtes für den Quarantänezeitraum sind der 09. und 10. November.

Anzeige

Bereits in der vergangenen Woche schickte das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg Schüler des Berufsschulzentrums in Quarantäne, da bei einem Schüler das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Lesen Sie auch

Von mikro