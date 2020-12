Wismar

Erneut gibt es einen Corona-Fall in einem Pflegeheim in Wismar. Betroffen ist die Einrichtung St. Elisabeth vom Malteserstift. Dort gab es am Sonnabend einen positiven Befund bei einer Pflegekraft. Die Zahl der Kontaktpersonen ist begrenzt auf vier Gepflegte und einige Kollegen, weshalb derzeit laut Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg keine Allgemeinverfügung erlassen werde. Allerdings werden sich ab Montag weitere Personen Abstrichtests unterziehen müssen, um das Geschehen im Blick zu behalten.

Lesen Sie auch

Für das Pflegeheim ist es bereits mindestens der zweite Corona-Fall. Am 10. November wurde bereits bekannt, dass sich eine Bewohnerin mit dem Coronavirus infiziert habe. Danach wurde der gesamte Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. In der Einrichtung in Wismar leben 120 Bewohner.

Anzeige

Insgesamt meldet das Gesundheitsamt in Wismar für Sonnabend 13 neue Corona-Fälle für Nordwestmecklenburg. Somit steigt die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten pro 100 000 Einwohner wieder leicht. Sie liegt jetzt bei etwa 59. Ab 50 zählt ein Landkreis zum Risikogebiet.

Gute ein Drittel der Neuinfizierten seien laut Gesundheitsamt Kontaktpersonen der sogenannten Kategorie 1 und waren als solche bereits in Quarantäne. Darunter eine zweite Erzieherin der Kita in Herrnburg.

Ein weiteres positives Ergebnis bei einer Auszubildenden am Sana-Klinikum in Wismar hat für das Krankenhaus zunächst keine weiteren Auswirkungen, wohl aber für das Bildungszentrum in Schwerin, das die Auszubildende besucht. Dort wurden 17 Schüler zunächst mündlich in Quarantäne gesetzt. Weitere Ermittlungen laufen und die Kontaktpersonen werden danach zur weiteren Betreuung an die örtlich zuständigen Gesundheitsämter übergeben.

Von Michaela Krohn