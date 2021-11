Wismar: Neue Infektionen – Corona-Impfaktion am Jobcenter

Wismar

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg registrierte übers Wochenende 38 Corona-Neuinfektionen – am Samstag wurden 30 neue Fälle gemeldet, am Sonntag fünf und am Montag drei. Damit liegt die Infektionsinzidenz bei 107,6 und die Hospitalisierungsinzidenz bei 2,5. Die Auslastung auf den Intensivstationen beträgt 6,1 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb.

Derweil gibt es in der kommenden Woche eine Impfaktion. In Absprache mit dem Jobcenter organisiert der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg erneut einen Einsatz des „Impfmobils“ am Jobcenter in Wismar in der Werkstraße 2. Anrollen wird es am Donnerstag, dem 25. November. Geimpft wird von 8 bis 12 Uhr.

Verabreicht wird der Biontech-Impfstoff. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlung. Jugendliche unter 16 Jahren müssen, sofern sie sich für eine Impfung entscheiden, eine sorgeberechtigte Person für das Einverständnis mitbringen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell gilt eine Empfehlung für eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen älter als 70 Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen (ab 6 Monate nach der zweiten Impfung) sowie für Personen mit einer vorausgegangen Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff (ab 4 Wochen nach der Impfung).

Neben Impfungen sind am Donnerstag auch unverbindliche und vertrauliche Beratungs- und Aufklärungsgespräche möglich.

Von OZ