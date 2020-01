Wieder die Führerhaus-Firma aus Neukloster: Gerüstbauer hängt SS-Fahne an Lkw

Neukloster

Neue Nazi-Vorwürfe gegen eine Gerüstbaufirma aus Neukloster ( Landkreis Nordwestmecklenburg): Es ist ein Foto aufgetaucht, das einen Lkw der Firma Lentz zeigt – mit einer Fahne mit SS-Runen am Kühlergrill. Zuerst hatte die Hamburger Morgenpost berichtet.

Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Tagen Diskussionen ausgelöst– ebenfalls durch die Beschriftung eines Firmenwagens. Neben der Beifahrertür teilt der Betrieb per Aufkleber mit: „Führerhaus – Fahrer spricht Deutsch“. Passanten hatten den Wagen am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein gesehen, wo Mitarbeiter von Lentz ein Gerüst abbauten. Beobachter fühlten sich an Nazi-Propaganda erinnert.

Polizei ermittelt

Der Führerhaus-Aufkleber ist auch auf dem neuen Foto zu sehen. Anders als der Führerhaus-Spruch ist die Fahne mit dem Doppel-S allerdings strafbar. Stefanie Busch, Sprecherin im Polizeipräsidium Rostock, bestätigt, dass in der Sache ermittelt wird. Grundlage sei eine Anzeige.

Nach der Kritik an den Führerhaus-Aufklebern hatte Firmenchef Tino Lentz gegenüber der OZ schriftlich mitgeteilt, dass seine Firma kein rechtes Gedankengut verbreitet und Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten und Religionen beschäftige. Zur SS-Fahne will sich das Unternehmen ebenfalls schriftlich äußern.

Nazi-Bilder im Netz

In einem Profil auf der Social-Media-Plattform Pinterest fanden sich bis vor kurzem dutzende Fotos von Tätowierungen und anderen Bildern im Stil von NS-Propaganda, die den Zweiten Weltkrieg verherrlicht. Das Profil gehört einem Branko Lentz. So heißt auch der Co-Chef des Gerüstbau-Unternehmens. Die OZ fertigte Screenshots von den Bildern an. Inzwischen sind sie im Netz nicht mehr aufrufbar.

