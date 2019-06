Wismar

Erneut haben sich am Bahnhof in Wismar ( Landkreis Nordwestmecklenburg) Sprayer an einem Zug zu schaffen gemacht: In der Nacht zu Donnerstag – vermutlich zwischen 1 und 3.45 Uhr – brachten die bislang Unbekannten Schriftzüge in blauer, weißer und schwarzer Farbe in der Größe von neun Quadratmetern auf einem abgestellten Reisezugwagen der DB AG an. Bereits Ende März dieses Jahres waren zwei Reisezugwagen der DB AG beziehungsweise der ODEG am Bahnhof Wismar mit Graffiti beschmiert worden.

Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst. Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer auffällige Personen am Bahnhof Wisma beobachtet hat, soll sich bei der Bundespolizeiinspektion Rostock unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 melden.

OZ