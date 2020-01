Wiener Charme zieht ins Wismarer Hotel „Stadt Hamburg“ ein

Wismar

Der neue Schriftzug an der Fassade macht’s deutlich: Der angekündigte Betreiberwechsel im Hotel „Stadt Hamburg“ ist vollzogen. Das Vier-Sterne-Haus am Wismarer Marktplatz gehört nicht mehr zur Steigenberger Gruppe, sondern zum österreichischen Unternehmen Vienna House.

Die Marke verspricht einerseits Wiener Gastlichkeit und Gemütlichkeit. House als zweiter Teil im Namen stehe dafür, dass Menschen zusammenkommen, Zeit miteinander verbringen und sich wohlfühlen. „Steigenberger hatte traditionelle Strukturen. Wir sind ein modernes und frisches Haus mit wohliger, herzlicher und legerer Atmosphäre. Das Auftreten der Mitarbeiter ist lockerer und unkomplizierter“, sagt Ruth Ramberger. Die gebürtige Österreicherin leitet das Hotel „Stadt Hamburg“ seit 2009.

Ende März beginnt Renovierung

Es wurde vor 25 Jahren gebaut. Ende März sollen Renovierungsarbeiten beginnen. Sie erfolgen laut Hotelchefin Schritt für Schritt im offenen Betrieb. Bis zum Spätsommer werden alle 103 Zimmer ein neues Design erhalten. „Sichtbare Veränderungen wird es auch im Haus geben, in der Lobby und am Empfang. Wir wollen eine Zu-Hause-Wohlfühl-Atmosphäre schaffen“, erklärt Ruth Ramberger. Sie werte dies auch als Wertschätzung für den Standort Wismar.

Der Hotelbetreiber Das 1989 gegründete Unternehmen Vienna House betreibt mit mehr als 3200 Mitarbeitern europaweit über 50 Hotels, weltweit sind es 60 Hotels. Firmensitz ist in Wien. Mit der Übernahme von 17 Hotels und zwei Entwicklungsprojekten von der Rostocker Kette Arcona Hotels & Resorts im Mai hat sich die Vienna House Gruppe in Deutschland etwa verdoppelt. Sie kratzt mitkünftig bundesweit 31 Hotels und fünf Projekten an den Top Ten der größten Hotelgesellschaften in Deutschland.

Mit Vienna House gibt es außerdem einen neuen Umgang der mehr als 40 Mitarbeiter im „Stadt Hamburg“. Sie duzen sich – auch vor dem Gast. „Das soll ihm signalisieren: Man mag sich“, erläutert die Hotelchefin. „Firmenphilosophie ist, dass das Team enger zusammenrückt.“ Die Mitarbeiter sollen freier auftreten, einfach sie selbst sein und ihren persönlichen Stil einbringen. Dies trainieren sie seit Mai, nachdem das Hotel verkauft war. Zudem wurden sie geschult, Gastfreundschaft zu leben.

Wiener Küche im Wirtshaus „Joseph“

Ruth Ramberger kündigt zudem Veränderungen für das Restaurant an. Die Weinwirtschaft wird sich in ein Wirtshaus namens „Joseph“ verwandeln. Ab Juli/August erwartet die Gäste einerseits österreichische Küche unter anderem mit Wiener Schnitzel, Backhendl und Marillenknödel. Erste Experimente wollen die Köche jetzt schon wagen. „Wir wollen schauen, was den Gästen gefällt, was sie wünschen.“

Außerdem werden regionale und saisonale Gerichte auf der Speisekarte stehen. „Fisch ist stark vertreten, das erwartet der Gast an der Ostseeküste“, sagt die langjährige Chefin.

Wechsel in Hotelleitung

Sie wechselt zum 1. Februar nach Rostock und ist als Regionaldirektorin Nord für die vier Vienna House Hotels in MV – zwei in Rostock, in Stralsund und Wismar – zuständig. Ein Neubau ist außerdem in Greifswald geplant. „Nach zehn Jahren in Wismar mit diesem Haus und diesem Team gehe ich schon wehmütig“, gesteht Ruth Ramberger, „auch wenn eine aufregende und spannende Neuzeit bevorsteht.“

Wechsel in der Hotelleitung: Carsten Jaeckel kommt, Ruth Ramberger geht. Quelle: Haike Werfel

Die Leitung in Wismar übernimmt Carsten Jaeckel, bislang Direktor von zwei Hotels in Rostock. Der 57-Jährige ist gelernter Hotelkaufmann. Geboren in München kam er über verschiedene Stationen vor 20 Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern. Er wohnt mit seiner Frau in Retschow (zwischen Kröpelin und Bad Doberan) und hat eine erwachsene Tochter.

Mit einer Housewarming Party haben Ruth Ramberger und Carsten Jaeckel rund 80 Gästen aus Wismar – Geschäftspartnern, Lieferanten und Berufskollegen – die Veränderungen im „Stadt Hamburg“ und seiner Leitung vorgestellt.

