Wismar

Liebevoll und mit einer Engelsgeduld trägt Restauratorin Annette Seiffert eine dünne Schicht Firnis auf die Farbe. Die muss trocknen, die Fachfrau arbeitet an einer anderen Stelle weiter. Zu tun ist noch genug, bis auch die drei „letzten“ Flügel des Martin-Georg-Altar wieder so strahlen und glänzen wie der, den sie gerade bis auf einige wenige Fehlstellen fertigstellen konnte.

Restaurierung seit 1999

Seit 1999 arbeitet sie immer wieder an dem Altar, der zu den künstlerisch bedeutendsten Bildwerken aus dem Mittelalter in Mecklenburg zählt. Den Mittelschrein mit den drei großen Figuren (Maria, der Heilige Bischof Martin und der Heilige Georg mit seinem Drachen) und die viermal drei Heiligenfiguren auf den Innenseiten der Innenflügel hat sie so schon restauriert.

Anzeige

„Der Altar wurde für eine der Kapellen in der St.-Georgen-Kirche gebaut“, erzählt Annette Seiffert. Der Mittelschrein steht nun in der Winterkirche von Heilig-Geist, der Martin-Georg-Kapelle. Nach den Bombentreffern auf St. Georgen im Zweiten Weltkrieg kam er in die Heilig-Geist-Kirche.

Marien-Altar

„Die Flügel erzählen aus dem Leben der Maria“, beschreibt die Restauratorin das vorreformatorische Werk. Der Detailreichtum der Malerei aus der Zeit um 1500 lässt staunen: reich verzierte Gewänder, imposante Kopfbedeckungen.

Annette Seiffert schmunzelt: „So wird in dieser Zeit kaum jemand in Wismar umhergelaufen sein.“ Auf den vier Kastenflügeln ist äußerst opulent eine Idealisierung der Lebensgeschichte der Gottesmutter dargestellt – ein buntes Geschichtsbuch aus einer Zeit, in der die Menschen meist weder lesen noch schreiben konnten.

Spuren der Vergangenheit

„In der Vergangenheit wurde der Altar immer wieder bearbeitet“, erzählt Annette Seiffert von den Restaurierungsversuchen ab 1880. Die damaligen Ergänzungen sind über die Jahrzehnte stark nachgedunkelt. „Man hat damals Ölfarben für die Retuschen genommen, die dunkeln nach“, berichtet sie. Heutige Restauratoren nehmen Aquarellfarben.

Der damals genommene Firnis ist vergilbt und liegt wie ein Schleier über den historisch erhaltenen Farbschichten. Sie zeigt die Strukturen auf der Malerei: „Das Holz arbeitet, dadurch entstehen diese Schollen.“ Wenn diese Schollen nicht gefestigt werden, kommt es zu „Verlusten“. Dann bröckelt die teils über 500 Jahre alte Farbe ab.

Verluste ergänzen

An einem anderen der Flügel fallen diese großflächigen Verluste aus den letzten Jahrhunderten besonders ins Auge. Große Flächen ohne Farbe, mit dem nackten Holz dahinter. Das halbe Gesicht der Gottesmutter Maria fehlt. Ob die Heiligen Drei Könige und ein Engelchen da vor ihr stehen und das Jesuskind anbeten, bleibt nur zu erahnen.

Spenden für die Restaurierung des Altars Förderkreis St. Georgen zu Wismar e. V., IBAN: DE70 1405 1000 1000 0146 96, BIC: NOLADE21WIS, Betreff: Für den Martin-Georg-Altar In der Heilig-Geist-Kirche steht auch eine Spendenbox.

Mitunter kann sie die Fehlstellen ergänzen, wenn zum Beispiel im Gewand oder im Hintergrund deutlich erkennbar ist, wie es dort ausgesehen hat. Andere Fehlstellen, die großen Lücken, müssen bleiben. „Das wäre sonst meine Fantasie“, erzählt die Restauratorin vom wichtigen Grundsatz der modernen Restauratorenarbeit.

Spenden sammeln

135 000 Euro wird die Restaurierung des großen Werkes kosten, finanziert innerhalb des Projektes „Kunstgutsicherung St. Georgen“ mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und durch Spenden vieler Einzelpersonen, die der „Förderkreis St. Georgen zu Wismar e. V. gegr. 1987“ in der Vergangenheit gesammelt hat und weiterhin sammelt.

Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Wochen beispielsweise in historischen Kostümen direkt vor der Heilig-Geist-Kirche Spenden gesammelt. Mit einer auffälligen Postkarte und dem Slogan „Spenden macht schön“ werben sie weiter für Spenden auf der Zielgeraden für die letzten Arbeiten.

900 Arbeitsstunden und viel Blattgold

Knapp 900 Arbeitsstunden und viel Material bis hin zum nach dem Auftragen patinierten Blattgold stecken dann im Martin-Georg-Altar. „Der größte Schatz in Heiligen Geist und einer der schönsten Altäre in Wismar“, kommentiert Pastor Thomas Cremer.

Annette Seiffert: „Allein in St. Nikolai gab es im Mittelalter 38 Altäre. Davon ist nur noch einer erhalten. Bei so großen Verlusten ist dieser Altar den Aufwand wert.“ Wann der Altar fertig werden kann, ist in erster Linie eine Frage der Finanzierung. „Wenn es gut läuft, in drei Jahren“, hofft Annette Seiffert auf Spenden, Spender und Fördermittel.

Lesen Sie auch

Von Nicole Hollatz