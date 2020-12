Mit dem Radlerhostel will der Verein einen Beitrag zum nachhaltigen Rad-Tourismus leisten. Es wird eine Ladestation für E-Bikes und Pedelecs vorhanden sein. Ferner könnte ein Ausleih- und Reparaturstützpunkt entstehen.

Radtouristen haben in Wietow Anbindung an bedeutsame Radrouten im touristisch attraktiven Dreieck zwischen Schwerin, Rostock und Lübeck – unter anderem an den Elbe-Ostsee-Radweg, an den Ostseeküstenradweg und an den Fernradweg Hamburg – Rügen. Auch die Tour Wismar – Schweriner See ist möglich.