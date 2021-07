Wildschweine in Wismar: So sollen die Tiere zurückgedrängt werden

Wismar

Noch liegen die Wildschweine in Mais und Weizen. Nach der Ernte wird ihr Weg auf der Suche nach Futter aber wieder in die Stadt führen. Besonders Anwohner vom Schwanzenbusch und entlang der Poeler Straße haben die Nase voll von den Schwarzkitteln.

Nun will sich die Stadt der Problematik so intensiv annehmen wie noch nie. Wie ernst es der Hansestadt ist, zeigt, dass die Stelle eines Stadtjägers geschaffen und ein Expertengremium gebildet wird.

Gremium besteht aus verschiedenen Vertretern

Das Expertengremium soll von Ordnungsamtsleiter Frank Brosig geleitet werden. Außerdem gehören dem Gremium an: Vertreter der Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und vom Sachgebiet Liegenschaften der Stadt, des Kreisverbandes der Gartenfreunde der Hansestadt, des Kleingartenvereins „Am Torney“ in Wismar, des Kreisjagdverbandes Nordwestmecklenburg, der Pächtergemeinschaft der Hansestadt, der unteren Jagdbehörde des Landkreises und der Stadtjäger.

Verwaltung baut auf einen Stadtjäger

Zur Stelle des Stadtjägers sagt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt: „Es erscheint sinnvoll, einen Stadtjäger zu ernennen und diesen unter anderem mit der Organisation und Durchführung von möglichen Jagden oder anderen geeigneten Maßnahmen in der Stadt, mit den Aufgaben als Ansprechpartner der Bürger in Bezug auf die Jagd und auch mit der Beratung der Hansestadt im Bereich der Jagd zu betrauen.“

„Wir können gemeinsam einiges erreichen, aber nicht in einem halben Jahr§, sagt Ulrich Kändler, Wismars neuer Stadtjäger. Quelle: Sylvia Kartheuser

Wildschwein-Problem nicht nur mit Jagen zu lösen

Auf Vorschlag der Pächtergemeinschaft wurde der Wismarer Ulrich Kändler vorgeschlagen. Der Hobbyjäger und Vorsitzende des Imkervereins Wismar hat auch bereits zugesagt. Mit ihm werde voraussichtlich eine Honorarvereinbarung geschlossen. Kändler: „Ich sehe die Stelle als sehr sinnvoll an. Die Problematik ist vielschichtig und nicht allein mit der Jagd zu lösen. Ich denke, es ist viel Aufklärungsarbeit erforderlich.“

Stadtjäger: keine kurzfristige Lösung

Ulrich Kändler denkt zum Beispiel an die Sicherung von Grundstücken, an Fallobst, das nicht als Einladung an Wildschweine direkt hinter den Gartenzaun geworfen werden soll und dass beim Pflanzen neuer Bäume nicht unbedingt auf die bei den Tieren beliebten Eichen gesetzt werden sollte. „Wir können gemeinsam einiges erreichen, aber nicht in einem halben Jahr. Es geht um viele einzelne Schritte, die umgesetzt werden müssen“, so Kändler.

Maik David, Pächterobmann der Wismarer Jäger, hält die Stelle eines Stadtjägers für absolut sinnvoll: „Es ist gut, wenn die Problematik in einer Hand liegt, damit man einen ständigen Ansprechpartner hat und die einzelnen Schritte vom Stadtjäger koordiniert werden.“

Jäger mit zwei Rekordjahren

Hinter der Pächtergemeinschaft, der 17 Jäger angehören, liegen zwei Rekordjahre. Im Jagdjahr 2019/20 wurden 217 Wildschweine erlegt, 2020/21 waren es 264. Vor 2017 sei die Anzahl erlegter Wildschweine mit jährlich zwischen 80 und 100 relativ gleichbleibend gewesen. David: „Von der Strecke her ist es ein sehr gutes Jagdjahr gewesen, vom Hobby der Jagd her war es ein sehr anstrengendes Jahr. Es ist schon kein Hobby mehr, es ist Arbeit.“

Wildschweine, hier in Wismar mit einer Nachtsichtkamera aufgenommen, sollen dezimiert werden. Quelle: privat

Abschuss von Wildschweinen in Wismar schwierig

Wismar gilt als schwieriges Jagdgebiet. Durch die Nähe zu Wohngebieten und Kleingärten steht Sicherheit an erster Stelle. Andererseits, so Maik David, bieten unzugängliche Schilfflächen rund um die Stadt viel Deckung für Schwarzwild. Hinzu kämen der hohe Leerstand von Gärten, das Zuwachsen vieler Flächen mit Brombeerhecken und anderem Wildwuchs sowie das Anpflanzen von Ausgleichsflächen mit Obstbäumen und Eichen. David: „So sind neue Lebensräume mit gutem Nahrungsangebot in den letzten Jahren hinzugekommen.“

Maik David, Pächterobmann der Wismarer Jäger, hat dieses Wildschwein im Juni zwischen dem Toom-Baumarkt und dem neuen Wohngebiet am Landgang in Redentin erlegt. Rund 120 Kilo brachte es auf die Waage. Quelle: privat

Politik hat die Problematik erkannt

Das Expertengremium geht auf einen Beschluss der Wismarer Bürgerschaft zurück. Seit Monaten wird in der Politik die Wildschweinproblematik diskutiert. Tom Brüggert (CDU): „Das Thema zeigt, dass es viel zu diskutieren gibt – es gibt unterschiedlichste Blickwinkel, die man beachten muss.“ Genau aus diesem Grund erachtet Horst Krumpen (Linke) das Expertengremium für sinnvoll.

René Domke (FDP) spricht von dringendem Handlungsbedarf, auch vor dem Hintergrund der Gefahr einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Er appelliert an eine Zusammenarbeit mit dem Kreis, da die Problematik an der Stadtgrenze nicht haltmache. Für Tilo Gundlack (SPD) sind Absprachen mit den Kleingärtnern unerlässlich. Verlassene Gärten mit Obstbäumen ziehen die Schwarzkittel an. Gundlack: „Es kann nicht sein, dass zum Beispiel an der Tarnow-Grundschule Wildschweine auftauchen und die Umgebung umgraben.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der Kreisgebietsreform gab es in Wismar einen Stadtjägermeister. Mit dem Verlust der Kreisfreiheit entfiel diese Stelle.

Kreisjägermeister in NWM

Kreisjägermeister des Landkreises Nordwestmecklenburg ist Ralf Siewert. „Für den mit dem Ehrenamt verbundenen Aufwand wird eine Aufwandsentschädigung von monatlich 300 Euro gezahlt“, so Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben. Am 16. Oktober 2021 endet die Amtszeit des Kreisjägermeisters. Laut Landesjagdgesetz werden auf Vorschlag der Landesjägerschaft ein Kreisjägermeister und sein Stellvertreter bestellt.

Von Heiko Hoffmann