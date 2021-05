Stove

Kopflos steht sie da, die Holländer-Windmühle in Stove. Anfang Dezember musste die Gemeinde Boiensdorf als Eigentümerin den 17 Tonnen schweren Mühlenkopf entfernen lassen. Er ist auf gusseisernen Rollen und Schienen gelagert, die zum Teil gerissen und gebrochen sind. Um schlimmere Schäden durch Winterstürme zu verhindern, nahm die Gemeinde eine Notsicherung vor, ließ die Mühlenflügel und die Haube abnehmen. Ein Gutachter beurteilte die Schäden. Der Rollenkranz ist nicht mehr zu retten. Die Reparatur wird rund 193 000 Euro kosten.

Eine ungemein große Herausforderung für die kleine Gemeinde. Sie würde Jahre brauchen, so die Annahme, bis sie diese Summe mit Hilfe von Fördermitteln, Stiftungsgeldern und Spenden zusammengetragen hat.

Mühle ist wichtiges zu erhaltendes Kulturgut

Jetzt kommt überraschend schnelle Hilfe aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. „Wir hatten uns mit Unterstützung des Amtes Neuburg mit unserem Sanierungskonzept um die Fördermittel beworben. Im Oktober hat es einen Vor-Ort-Termin gegeben“, berichtet Elisabeth Kirsten, Vorsitzende des Bauausschusses in der Gemeinde. „Spannend war lange, ob wir es unter die ersten Plätze schaffen.“ Die Lokale Aktionsgruppe „Westmecklenburgische Ostseeküste“ setzte die Reparatur der Stover Windmühle mit hoher Priorität auf die Liste der zu fördernden Vorhaben in diesem Jahr. Die 1889 erbaute und bislang funktionierende Windmühle ist „das wohl wichtigste zu erhaltende Kulturgut im Amtsbereich Neuburg“, begründet sie ihre Entscheidung.

153 000 Euro aus Leader-Förderprogramm

Bürgermeister Silvio Jacob hat bereits den Fördermittelbescheid von Landrätin Kerstin Weiss erhalten. Mit 153 000 Euro unterstützt Leader die Reparatur des technischen Denkmals. Außerdem sind nach dem Spendenaufruf des Windmühlen- und Museumsvereins bislang fast 21 000 Euro zusammengekommen, teilt Vereinsvorsitzender Wilhelm Gratopp erfreut mit. Er und die Gemeinde bedanken sich schon jetzt bei allen Spendern für die Unterstützung. In Gesprächen hört Wilhelm Gratopp häufig den Wunsch der Menschen: Die Mühle soll bald wieder so aussehen wie eine richtige Mühle und sich wieder drehen. Jetzt sehe sie so kahl aus. „Außerdem zeigt sie immer sehr korrekt die Windrichtung an“, sagt er. „Das fehlt mir und vielen Einwohnern.“

Beginnen Reparaturarbeiten in diesem Jahr?

Die Finanzierung der Reparatur ist gesichert, bestätigt Elisabeth Kirsten, selbst wenn sie durch explodierende Materialpreise noch teurer wird. „Bei solch einer besonderen Baustelle ist auch während der Sanierung mit möglichen Nachträgen zu rechnen“, sagt sie. „Derzeit können überhaupt keine verlässlichen Prognosen für Baukosten abgegeben werden. Uns ist bewusst, dass die Kostenschätzung auf ‚Vor-Corona-Preisen‘ beruht.“

Theoretisch könnten die Arbeiten beginnen. Der Bauausschuss der Gemeinde habe das vergangene Jahr genutzt und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, sagt die Vorsitzende. Die Notsicherung ist erfolgt. Gespräche mit verschiedenen Mühlenbauern haben stattgefunden. Die Schadensanalyse und das Leistungsverzeichnis, welches die Grundlage der Ausschreibung bildet, wurden erstellt. „Da wir eine amtsverwaltete Gemeinde sind, liegt nun das weitere Handeln – bauplanungsrechtlich und die Ausschreibung – in den Händen des Bauamtes in Neuburg.“

Wegen Corona verzögert sich Sanierungsbeginn

Allerdings hätten die Mühlenbauer bereits zu Jahresbeginn klargemacht, dass dieses Jahr kein Platz mehr in ihren Kalendern für die Sanierung der Stover Mühle ist, berichtet Elisabeth Kirsten. Durch Corona hätten sich Arbeiten an anderen Objekten in die Länge gezogen. „Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Mühle erst im nächsten Jahr repariert werden kann.“

Im August 2019 stand der Mühlenkopf plötzlich still. Da sich die Windrose jedoch weiterdrehte, bestand die Gefahr, dass der eingeklemmte Kopf weiteren Schaden nimmt. Das Mahlen wurde deshalb sofort eingestellt. Im Zuge der Notsicherung wurden die Flügel abgebaut und eingelagert. Ein Kran beförderte die Mühlenkappe zu ihrem Lagerplatz neben dem Rumpf. Sie wurde auf Hölzer gesetzt und zum Schutz vor Vandalismus eingezäunt. Das Mühlenbauwerk ist seitdem mit einem Notdach versehen.

Leader-Förderung Leader ist eine Abkürzung aus dem Französischen „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ und bedeutet: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Es handelt sich um ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union. Sie fördert seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.

