Wismar

Achtung – Wismar im „Flockdown“! „Das entschädigt uns etwas für den ausgefallen Winterurlaub, den wir sonst jetzt hätten“, freuen sich Nadine und Hauke Paarmann. Mit Tochter Lina (10) auf dem Schlitten war die Familie am Wismarer Hafen unterwegs – dick eingepackt. Sogar die Sonne kam kurz raus – bis zum nächsten kräftigen Schneegestöber. Was für dicke Flocken!

Für die Ferien- oder „Homeofficekinder“ war der wunderbar pulvrige Schnee ein Geschenk. Jasmin ließ sich einfach in die aufgetürmten „Schneeberge“ fallen, die durch das Fegen und Schneeschieben an den Straßenrändern entstanden sind. Immer wieder warf sie die weiße Pracht in die Luft! Die Freude der Fünfjährigen war ansteckend und ließ Passanten schmunzeln.

Anzeige

Abwechslung für die Kinder

Genauso ging es den Geschwistern Minna (2) und Justus (5), die eigentlich in der Kita hätten sein sollen, aber nicht durften wegen Schnupfen. „Und ich bin froh, jetzt nicht nach Poel fahren zu müssen“, erzählte Mama Josephine Mundt. Sie freute sich für die Kinder, die nun etwas Abwechslung hatten.

Zur Galerie Schlitten fahren, im frischen Schnee toben oder gleich eine Schneeballschlacht: die Kinder hatten richtig Spaß! Die Autofahrer freute der Schnee weniger, der Winterdienst war im Dauereinsatz.

„Aber schade, dass gerade hier immer so schnell alles weg geschoben wird, man kommt gar nicht richtig mit dem Schlitten durch die Stadt“, kommentierte sie. Max (2) hatte morgens um 8 Uhr noch mehr Glück. Mit einem „PS“, einer „Papastärke“ ging es durch die Stadt.

Dauereinsatz für Winterdienst

Für die Autofahrer ging das Wegschieben erfahrungsgemäß nicht immer schnell genug. Sie kamen teils nur im Schritttempo vorwärts. Der Winterdienst war im Dauereinsatz, um Straßen und die öffentlichen Fußwege schneefrei zu bekommen – überall gleichzeitig sein geht naturgemäß nicht. Insbesondere nicht, wenn es immer wieder schneit.

„Das macht Spaß!“, sagte Hildina (8) beim Fegen der Windschutzscheibe des Familienautos. Das Mädchen mit dem ungewöhnlichen norwegischen Namen freute sich auf den geplanten kleinen Ausflug zum Schlittenfahren: „Endlich ist der Schnee da!“

Immer wieder Schnee schieben

„Ich hatte ja schon auf die angekündigte Schneekatastrophe gewartet“, schmunzelte Lilja Walker beim Schneefegen. Sieben Zentimeter Neuschnee kamen vormittags runter – laut nichtamtlicher Messung mit dem Zollstock auf der Wiese. Mittags durfte sie noch mal schieben – es schneite immer wieder.

Und der Schnee bleibt. Auch für Donnerstag gibt es noch ein gewisses Niederschlagsrisiko, die Temperaturen bleiben im Minusbereich, es kommt aber immer mehr die Sonne raus. Da wird das mit dem zu Hause bleiben nichts werden, trotz und dank „Flockdown“.

Zeit für gute Fotos

Während Hildina am St. Marien-Kirchhof das Auto vom Schnee befreite, nutzte Fotograf Georg Hundt den starken Himmel und die Zeit vor dem nächsten Schneefall, um seine professionelle Fotodrohne flugbereit zu machen.

„Endlich mal Winterbilder!“, freute er sich und erzählte, wie ungewohnt selbst für ihn als Drohnenprofi die Orientierung aus der Vogelperspektive in der zugeschneiten Stadt ist. „Ich habe die Stadt ganz anders erlebt, als ich sie sonst von oben kenne! Es wirkt alles ganz anders!“ Mit dem Wind war der Drohnenflug aber nicht ohne. „Hat sich aber gelohnt – der schneeweiße Marienkirchplatz von oben! Das Bild kommt bestimmt in meinen nächsten Wismarkalender!“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Skurrile Motive

Und auch sonst bietet die verschneite Stadt schöne Fotomotive. Auf der dünnen Eisschicht im Hafenbecken stolzieren die Möwen, selbst die Frische Grube hat stellen- und zeitweise eine Eisdecke, unter der das Süßwasser weiter Richtung Hafen fließt.

Vor der Drogerie am Wismarer Marktplatz parkt ein Schlitten, neben dem Kaffeeröster in der Sargmacherstraße ein „Quad“ mit dicken Reifen für das gute (aber eisig kalte!) Vorwärtskommen. Schneemann „Knut“, der seit bestimmt zwei Wochen im Heilig-Geist-Hof steht und nicht mehr so ganz frisch aussieht, hat einen leuchtend weißen Freund bekommen!

Von Nicole Hollatz