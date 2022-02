Winterferien: Das kann man mit Kindern in der Region Wismar unternehmen

Wismar

Die Winterferien haben angefangen und trotz Corona-Pandemie können die Kinder einiges unternehmen, zum Beispiel in die Wismarer Stadtbibliothek (Ulmenstraße 15) gehen. An den Ferien-Montagen, dem 7. und 14. Februar, startet jeweils um 15 Uhr ein viertelstündiges Bilderbuchkino, das Kinder von 3 bis 6 Jahren begeistern wird. Der Einlass beginnt ab 14.30 Uhr im Zeughaussaal. Rasant geht es an den Dienstagen, dem 8. und 15. Februar zu, denn dann können acht- bis zwölfjährige Kinder „Mario Kart Tour“ eine Stunde lang auf iPads testen. Bei dem App-Spiel fahren die Kinder ein lustiges Wettrennen im Mehrspielermodus und üben nebenbei die Bedienung des Tablets. Los geht’s jeweils um 11 Uhr in der Kinderbibliothek.

Basteln für den Fasching

Am ersten Mittwoch in den Ferien, dem 9. Februar, öffnet „Makerspace“ in der Kinderbibliothek. Dort kann man einen 3D-Drucker in Aktion sehen. In einer Stunde werden kleine Objekte gedruckt und auf Wunsch weiter verschönert. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Am Mittwoch, dem 16. Februar, wird im Ideenreich in der Kinderbibliothek für den Fasching gebastelt. Zur Auswahl stehen verschiedene Ideen, die Kinder von 6 bis 10 Jahren von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Kinderbibliothek kreativ umsetzen können. An den Donnerstagen, 10. und 17. Februar, sind Wissen und Glück gefragt: Beim Quiz-Duell auf großer Leinwand dürfen 8 - 12 Jährige ihr Können beweisen. Wer erkennt den gesuchten Film? Wie heißt diese Hunderasse? Start ist jeweils um 11 Uhr in der Kinderbibliothek.

Roboter werden programmiert

Technikfreunde zwischen 8 und 12 Jahren sind an den Freitagen, 11. und 18. Februar in der Kinderbibliothek richtig: Hier werden eine Stunde lang Roboter programmiert. Die kleinen „Ozobots“ und “Mip“ stehen bereit und warten auf Anweisungen. Um 15.30 Uhr geht’s jeweils los.

Zu den kostenlosen Veranstaltungen können Eltern ihre Kinder wie folgt anmelden: persönlich in der Kinderbibliothek, telefonisch unter 03841 / 251 - 40 27 oder per E-Mail an: projekte-stadtbibliothek@wismar.de, dabei bitte den Namen, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben. Das Programm wird unter den aktuell geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Bitte beachten: Es gilt 2G+, das heißt Kinder ab 7 Jahren benötigen einen zertifizierten Schnelltest, jüngere Kinder einen Altersnachweis.

Schnitzeljagd im Escape Room

Im Wismarer Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (Friedrich-Techen-Straße 20) stehen täglich von 10 bis 16 Uhr verschiedene spielerische, handwerkliche, kreative und sportliche Angebote auf dem Programm. Im kreativen Bereich können Dekorationen für Tisch und Wand sowie Fensterbilder aus Seide gestaltet werden. Weiterhin können Schmuck und dekorative Gläser angefertigt werden und Vogelfutter hergestellt werden. Am Donnerstag, 10. Februar, findet ab 14 Uhr für kleine und große Detektive, ab zehn Jahren und einer Gruppe von mindestens vier Teilnehmern, eine Schnitzeljagd im Escape Room statt. Diese wird von den Mitgliedern der Waterkant betreut. Außerdem gibt es täglich einen Workshop zur gesunden Ernährung. Dazu sind alle Hobbyköche und Interessierte eingeladen. Dort wird tägliche Mittagsversorgung, für 1 Euro, zubereitet.

In der zweiten Ferienwoche ist das Zentrum von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Am 14. und 15. Februar können T-Shirts gebatikt oder mit Siebdruck gestaltet werden. Wer Lust und Interesse am nähen hat kann sich auch unter fachlicher Anleitung ein Gymbag nähen. Am Mittwoch wird es einen Spiel- und Wettbewerbstag geben. Außerdem kann an diesem Tag nochmal auf Schnitzeljagd im Escape Room gegangen werden. Am 17. und 18. Februar bleibt das KJFZ geschlossen. Wer Lust hat kann an diesen beiden Tagen in den Jugendclub Neuburg kommen. Dafür muss man sich jedoch im KJFZ bis zum 11. Februar anmelden.

Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg öffnet nur in der zweiten Ferienwoche – vom 14. bis zum 17. Februar jeweils ab 10 Uhr seine Tore für Kinder von 6 bis 13 Jahren. An diesen vier Tagen finden vier interessante Kinderprogramme statt. Diese werden wegen der Corona-Pandemie an der frischen Luft durchgeführt werden.

Spaßbad, Technikmuseum und Kino geöffnet

Ebenfalls geöffnet ist das Wonnemar. Bei Schülerinnen und Schülern reicht in den Ferien ein häuslicher Schnelltest mit einem unterschriebenen Formular der Eltern. Die Begleitpersonen müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Negativ-Test vorzeigen. Wer eine Booster-Impfung erhalten hat, ist von der Testpflicht befreit. Das Wonnemar bietet eine Schnelltestung vor Ort an. Gebadet werden kann in zwei Zeitfenstern: von 10 bis 15 Uhr und 16 bis 21 Uhr. Wer seine Tickets im Online-Shop kauft, der hat dann einen garantierten Eintritt. Sollte es zu freien Kapazitäten kommen, dann sind Restkarten an der Wonnemar-Kasse erhältlich.

Filme anschauen können die Ferienkinder im Cinestar Wismar in der Schweriner Straße 16. Zur Auswahl stehen verschiedene Filme. Die ersten Vorstellungen beginnen am frühen Nachmittag, die letzten am Abend. Das genaue Programm ist auf der Webseite https://www.cinestar.de/kino-wismar zu finden. Es gilt 2G plus.

Exponate aus der Welt der Technik und der Technikgeschichte sind im Wismarer Phantechnikum (Zum Festplatz 3) zu sehen. Schwerpunkt ist aber die Region Mecklenburg-Vorpommern. Viele Exponate können auch angefasst und ausprobiert werden. Es gilt die 2G plus Regel, Geboosterte müssen keinen zusätzlichen Test vorzeigen.

Auch der Wismarer Tierpark hat geöffnet – täglich ab 10 Uhr. Am Bistro und in den WC-Anlagen herrscht Maskenpflicht. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, für Kinder, Schüler und Studenten 3,50 Euro.

Veränderter Fahrplan Wegen der Schulferien ändert sich der Busverkehr vom 7. bis zum 18. Februar. Es fahren nicht so viele Busse wie sonst. Wie das zuständige Unternehmen Nahbus mitteilt, werden in dieser Zeit Fahrten, die auf den Fahrplänen mit einem „S“ (= nur an Schultagen) gekennzeichnet sind, nicht durchgeführt.

Von Kerstin Schröder