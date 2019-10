Winterkirche auf Poel wird eingeweiht

Kirchdorf

Nach monatelangen Arbeiten in der Kirche auf der Insel Poel wird am Freitagnachmittag um 17 Uhr die Turmkirche eingeweiht. Vieles wurde umgestaltet. „So bekommt der Turm nun eine Winterkirche und der Durchgang vom Turm zur Kirche wurde neu gemacht“, sagt Christian Meyer, Sprecher des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg.

Als Winterkirche werden Bereiche in Kirchengebäuden bezeichnet, die von der Hauptkirche abgetrennt wurden, um bei geringem Platzbedarf im Winter einen heizbaren Raum zu schaffen, in dem die Gemeinde sich zum Gottesdienst versammeln kann. Auf Poel wurden die Andachten in den Wintermonaten bislang im Pfarrhaus gehalten.

Die Arbeiten für den Umbau liefen seit Anfang des Jahres. „Zunächst waren Erdarbeiten an der Kirche erforderlich, um die benötigten Leitungen zu verlegen und den Abwassertank zu versenken. Außerdem wurde gleich zu Beginn der Umbauarbeiten die alte Elektro-Anlage an der Westwand der Kirche abgebaut und neu an der Nordwand installiert Dabei stellte sich heraus, dass unsere alte Kirchenheizung erhalten werden kann. Durch den Umbau der Elektro-Anlage konnte die Trennwand im großen Westbogen herausgenommen werden“, schreibt Pastor Johannes Staak unter anderem in seinem letzten Gemeindebrief zu den Arbeiten in der Kirche.

Im nun freigelegten Eingangsbogen sind Malereien aus verschiedenen Jahrhunderten sichtbar geworden. Nach dem Rückbau der Trennmauer kamen figürliche Darstellungen aus dem Mittelalter zum Vorschein. Dazu bekam der Durchgang durch den ursprünglichen Eingang in das Kirchenschiff seine eindrucksvolle Gestalt zurück – die die Poeler unbedingt bewahren wollten. „Die neue Ansicht, die auch auf dem Foto abgebildet ist, forderte uns im Kirchengemeinderat also heraus, zu überlegen, ob sie nicht wenigstens teilweise in der neuen Turmkirche sichtbar bleiben kann“, so Pastor Staak.

Die Poeler Kirche Die Einweihung der Turmkirche in Kirchdorf beginnt am Dienstag um 17 Uhr. Es wird eine kleine Andacht und Grußworte geben. Der Bau der einzigen Poeler Kirche wurde im 13. Jahrhundert begonnen. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Inselkirche immer wieder umgebaut und erweitert. Wegen der politischen Verhältnisse von 1933 bis 1989 konnten dringend notwendige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten nur bedingt durchgeführt werden. In den 1990er Jahren wurde das Dach des Turmes durch einen starken Sturm schwer beschädigt. Der Turm wurde danach saniert. Seit 2001 wurde das Kirchengebäude abschnittsweise wieder instandgesetzt. Dachstuhl, Dach, Fenster, Außenwände und Gewölbe sind bereits saniert.

Dabei sei man zu Anfang des Jahres zunächst etwas ratlos gewesen, weil die Baupreise nach der Ausschreibung den ursprünglich geplanten Finanzrahmen zu sprengen drohten. „Nach längerer Überlegung und Beratung entschieden wir zusammen mit dem Fördergeldgeber und unserem Architekten, auf die ,Raumhülle‘ zu verzichten, die in den Turmraum gestellt werden sollte.“ Damit war klar, dass der innere Turm mit der Ansicht des Bogens nicht wieder zugebaut würde und neue Überlegungen für die Gestaltung nötig und möglich waren.

Gemeinsam mit dem kirchlichen Bauamt und dem Denkmalschutz sei die Gemeinde zu der Entscheidung gekommen, den alten Bogen im oberen Bereich zu verglasen und damit den Anblick der historischen Bemalung in der neuen Turmkirche zu erhalten und ihr dadurch einen noch eindrucksvolleren Charakter zu verleihen.

Von Michaela Krohn